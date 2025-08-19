29.2 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Ancora incendi in provincia di Grosseto: vegetazione in fiamme ad Ansedonia

Le fiamme hanno interessato circa 5mila metri quadrati di sterpaglia: oltre mezz'ora di stop lungo la linea ferroviaria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura
ORBETELLO – Ancora incendi in provincia di Grosseto. 

Nel pomeriggio di oggi (19 agosto) i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti per un incendio di vegetazione lungo la linea ferroviaria nei pressi di Ansedonia.

Le fiamme hanno interessato circa 5mila metri quadrati di sterpaglia, sviluppandosi in più punti distinti, verosimilmente a causa di scintille provenienti dal passaggio di un convoglio ferroviario. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse a causa della difficoltà di accesso all’area.

Sul posto, oltre alla squadra di Orbetello, sono intervenute la squadra boschiva dei vigili del fuoco di Ansedonia, due squadre della Racchetta e tre delle colline metallifere e successivamente anche la 71 di Isolano, che ha contribuito alle operazioni di bonifica.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, la linea ferroviaria e l’alimentazione elettrica sono state interrotte alle 17,05. Il traffico ferroviario è stato ripristinato alle 17,40, a seguito della completa messa in sicurezza dell’area

