Anziano entra nel supermercato con la minicar: “Le buste della spesa pesano”

ALBINIA – Un episodio surreale e inaspettato ha animato il tranquillo pomeriggio di ieri ad Albinia, frazione di Orbetello in provincia di Grosseto. Un anziano del posto è entrato all’interno di un supermercato con la sua minicar, attraversando le porte scorrevoli come se fosse la cosa più normale del mondo e parcheggiando direttamente tra gli scaffali, nei pressi del reparto ortofrutta. “Le borse pesano – ha detto con assoluta naturalezza – e io devo fare la spesa”. La scena, al limite tra il grottesco e il comico, è stata immortalata da diversi clienti presenti, che hanno scattato fotografie (pubblicate poi su Maremma Oggi) e registrato brevi video poi condivisi sui social e nei gruppi locali di messaggistica.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, l’anziano aveva già tentato la stessa manovra in altri esercizi commerciali della zona nel corso della giornata, ma era stato fermato all’ingresso. In questo caso, invece, il personale del supermercato ha scelto di mantenere la calma, chiedendogli gentilmente di uscire con il mezzo. L’uomo ha obbedito senza creare problemi e ha proseguito la sua giornata senza ulteriori intoppi, anche se in serata è stato nuovamente notato alla guida della sua minicar, mentre cercava di farsi strada tra le vie del paese parzialmente chiuse al traffico per un evento, suonando il clacson con insistenza.

Non è la prima volta che casi simili balzano alle cronache. In passato, altri episodi legati all’uso improprio di veicoli all’interno di strutture commerciali hanno fatto discutere, a volte con conseguenze ben più gravi. Stavolta, per fortuna, la vicenda si è chiusa con qualche risata e nessun danno. Ma il gesto del signore di Albinia, a modo suo, ha lanciato un messaggio: quando le soluzioni mancano, si finisce per inventarle, anche se vanno contro ogni logica e regolamento.