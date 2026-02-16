Autobus di linea in fiamme a Scarlino: paura all’alba sulla provinciale

SCARLINO – Alba di fuoco sulla provinciale delle Collacchie, dove questa mattina (16 febbraio), intorno alle 6, un pullman di linea è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo è divampato nel comune di Scarlino, all’altezza del bivio per la rinomata spiaggia di Cala Violina, proprio mentre il mezzo procedeva in direzione Grosseto. Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha segnato l’inizio di una giornata difficile per la viabilità della zona.

Fortunatamente, quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa solo con un grande spavento e ingenti danni materiali. A bordo del veicolo, infatti, viaggiavano in quel momento soltanto l’autista e un passeggero: entrambi, accortisi tempestivamente di quanto stava accadendo, sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio divorasse interamente il mezzo. Non si registrano feriti, un dettaglio non scontato vista la rapidità con cui le fiamme hanno preso il sopravvento.

Immediato l’intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, giunti sul posto con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. I pompieri hanno lavorato duramente per domare il rogo, procedendo poi alla complessa fase di bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area, invasa dai detriti e dai liquidi fuoriusciti dal pullman.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e una pattuglia della Guardia di Finanza che, transitando casualmente in zona, si è messa subito a disposizione per gestire il traffico, pesantemente rallentato per consentire le operazioni di soccorso. Restano ancora da accertare le cause del rogo, presumibilmente riconducibili a un guasto meccanico improvviso del mezzo pesante.