11.4 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Autobus di linea in fiamme a Scarlino: paura all’alba sulla provinciale

Autista e passeggero si sono accorti in tempo di quello che stava accadendo e si sono messi in salvo. Poi l'intervento dei vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Autobus di linea in fiamme a Scarlino (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

SCARLINO – Alba di fuoco sulla provinciale delle Collacchie, dove questa mattina (16 febbraio), intorno alle 6, un pullman di linea è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo è divampato nel comune di Scarlino, all’altezza del bivio per la rinomata spiaggia di Cala Violina, proprio mentre il mezzo procedeva in direzione Grosseto. Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha segnato l’inizio di una giornata difficile per la viabilità della zona.

Fortunatamente, quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa solo con un grande spavento e ingenti danni materiali. A bordo del veicolo, infatti, viaggiavano in quel momento soltanto l’autista e un passeggero: entrambi, accortisi tempestivamente di quanto stava accadendo, sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio divorasse interamente il mezzo. Non si registrano feriti, un dettaglio non scontato vista la rapidità con cui le fiamme hanno preso il sopravvento.

Immediato l’intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, giunti sul posto con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. I pompieri hanno lavorato duramente per domare il rogo, procedendo poi alla complessa fase di bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area, invasa dai detriti e dai liquidi fuoriusciti dal pullman.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e una pattuglia della Guardia di Finanza che, transitando casualmente in zona, si è messa subito a disposizione per gestire il traffico, pesantemente rallentato per consentire le operazioni di soccorso. Restano ancora da accertare le cause del rogo, presumibilmente riconducibili a un guasto meccanico improvviso del mezzo pesante.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.4 ° C
11.9 °
9.8 °
78 %
3.6kmh
75 %
Lun
11 °
Mar
15 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1449)ultimora (1267)sport (76)Eurofocus (57)demografica (49)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati