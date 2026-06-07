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Esce fuori strada e si ribalta con l’auto: soccorsa una donna

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la ferita aprendo l'abitacolo dal tettuccio

Cronaca
REDAZIONE
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Esce fuori strada e si ribalta con l'auto: soccorsa una donna (foto vigili del fuoco)
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CAPALBIO – La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello è intervenuta nella tarda mattinata sulla strada provinciale di Capalbio, in località Le Carbonaie, nel comune di Capalbio, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Capalbio, intervenuta sul posto, un’autovettura con a bordo la sola conducente è uscita di strada ribaltandosi.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estrazione della donna, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, tramite il taglio e l’asportazione del tettino del mezzo per poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Capalbio per la regolazione della viabilità e rilievi e i sanitari del servizio di emergenza territoriale.

© Riproduzione riservata

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