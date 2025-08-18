32 C
Firenze
Fiamme in una casa, paura a Campagnatico per una bombola Gpl a fuoco

I vigili del fuoco hanno provveduto a raffreddarla e a far uscire il fumo dall'abitazione che era fortunatamente non occupata al momento dell'incidente

Cronaca
REDAZIONE
Incendio in zona industriale a Empoli: fiamme alimentate da forte vento
(Foto vigili del fuoco)
CAMPAGNATICO – Fiamme in una casa, paura a Campagnatico. 
È in corso un incendio all’interno di un appartamento. Sul posto stanno operando tre mezzi dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.
I vigili del fuoco verificato che non vi fosse alcuna persona all’interno dell’appartamento completamente invaso dal fumo, hanno individuato una bombola di gpl in fiamme. Una volta individuata hanno provveduto con tecniche mirate di raffreddamento, ad eliminare il pericolo di scoppio e la successiva propagazione delle fiamme a tutto l’appartamento.
La squadra ha poi provveduto a far uscire il fumo dall’abitazione con l’utilizzo di appositi motoventilatori.
Non si registrano feriti in quanto l’appartamento, al momento del sinistro, risultava non abitato.

