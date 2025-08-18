Fiamme in una casa, paura a Campagnatico per una bombola Gpl a fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPAGNATICO – Fiamme in una casa, paura a Campagnatico.

È in corso un incendio all’interno di un appartamento. Sul posto stanno operando tre mezzi dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I vigili del fuoco verificato che non vi fosse alcuna persona all’interno dell’appartamento completamente invaso dal fumo, hanno individuato una bombola di gpl in fiamme. Una volta individuata hanno provveduto con tecniche mirate di raffreddamento, ad eliminare il pericolo di scoppio e la successiva propagazione delle fiamme a tutto l’appartamento.

La squadra ha poi provveduto a far uscire il fumo dall’abitazione con l’utilizzo di appositi motoventilatori.

Non si registrano feriti in quanto l’appartamento, al momento del sinistro, risultava non abitato.