Giovane esemplare di lupo ferito trovato a bordo strada sull’Aurelia

GROSSETO – Lupo ferito recuperato dai vigili del fuoco di Grosseto lungo l’Aurelia.

Gli addetti della sede centrale del comando provinciale sono intervenuti sul posto, nelle vicinanze del ponte Mussolini, dopo la segnalazione di un un animale ferito, per cause imprecisate, a bordo strada. La veterinaria del servizio della Regione Toscana, arrivata sul luogo del ritrovamento, lo ha riconosciuto come un giovane esemplare di lupo.

Coadiuvata dal personale dei vigili del fuoco e dal servizio comunale di Grosseto per il recupero dei randagi la dottoressa ha sedato l’animale e ha provveduto a trasferirlo alla clinica veterinaria per valutarne le condizioni di salute.

Un altro intervento si è svolto in località Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima, sempre in provincia di Grosseto per il recupero di un canide che, probabilmente investito da un’auto, vagava ferito e disorientato ai bordi della carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad evitare che l’animale invadesse nuovamente la sede stradale in attesa della arrivo del personale addetto al recupero dei randagi che, appena arrivato sul posto, ha immediatamente provveduto al trasporto dell’animale in clinica veterinaria per le cure del caso e per stabilire se si tratti di cane o lupo. Sul posto anche la polizia provinciale.