Giro di vite contro lo spaccio a Grosseto: finanzieri in campo con le unità cinofile

GROSSETO – I finanzieri del comando provinciale di Grosseto, con l’ausilio di due unità cinofile della compagnia di Piombino hanno effettuato una serie di controlli preventivi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Durante le operazioni, che hanno interessato alcune aree “sensibili” della città di Grosseto (ovvero i luoghi di maggiore aggregazione), sono stati controllati diversi veicoli e identificate numerose persone, individuando tre soggetti trovati in possesso di stupefacenti e un minorenne che deteneva un coltello a serramanico.

Inoltre, un ulteriore quantitativo di hashish (suddiviso in dosi) e un altro coltello venivano rinvenuti in strada, verosimilmente lasciati da alcuni giovani che, allarmati dalla vista dei finanzieri, si sono disfatti della sostanza stupefacente e dell’arma in loro possesso.

La capillare azione di contrasto ha, dunque, portato complessivamente al sequestro di 33 grammi di hashish e cocaina, di 2 coltelli, alla segnalazione di 3 persone alla locale prefettura (quali assuntori) e alla denuncia di un soggetto alla procura dei minori di Firenze per porto abusivo di armi.

L’operazione odierna si inserisce nell’ambito dei servizi istituzionali del Corpo e nell’alveo delle linee di indirizzo concordate in seno al comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Grosseto, volte a rafforzare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza.

Analoghi servizi di controllo e prevenzione continueranno ad essere svolti, in modo costante, nelle prossime settimane.