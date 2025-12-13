5.4 C
Firenze
sabato 13 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giro di vite contro lo spaccio a Grosseto: finanzieri in campo con le unità cinofile

Nei controlli trovati re soggetti trovati in possesso di stupefacenti e un minorenne con un coltello a serramanico

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Una operazione antidroga della Guardia di Finanza di Grosseto (foto ala Stampa Gdf)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – I finanzieri del comando provinciale di Grosseto, con l’ausilio di due unità cinofile della compagnia di Piombino  hanno effettuato una serie di controlli preventivi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Durante le operazioni, che hanno interessato alcune aree “sensibili” della città di Grosseto (ovvero i luoghi di maggiore aggregazione), sono stati controllati diversi veicoli e identificate numerose persone, individuando tre soggetti trovati in possesso di stupefacenti e un minorenne che deteneva un coltello a serramanico.

Inoltre, un ulteriore quantitativo di hashish (suddiviso in dosi) e un altro coltello venivano rinvenuti in strada, verosimilmente lasciati da alcuni giovani che, allarmati dalla vista dei finanzieri, si sono disfatti della sostanza stupefacente e dell’arma in loro possesso.

La capillare azione di contrasto ha, dunque, portato complessivamente al sequestro di 33 grammi di hashish e cocaina, di 2 coltelli, alla segnalazione di 3 persone alla locale prefettura (quali assuntori) e alla denuncia di un soggetto alla procura dei minori di Firenze per porto abusivo di armi.

L’operazione odierna si inserisce nell’ambito dei servizi istituzionali del Corpo e nell’alveo delle linee di indirizzo concordate in seno al comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Grosseto, volte a rafforzare la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza.

Analoghi servizi di controllo e prevenzione continueranno ad essere svolti, in modo costante, nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.3 °
5.4 °
91 %
1.3kmh
0 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1392)ultimora (1271)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati