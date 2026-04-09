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Incendio boschivo sul Monte Argentario, fiamme e fumo dal bosco

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio a Poggio Pozzarello, il vento forte ostacola le operazioni di spegnimento con elicotteri e squadre a terra

Cronaca
REDAZIONE
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Incendio Monte argentario Vigili del Fuoco
Crediti: IG cvt.aib.toscana
1 ' di lettura

MONTE ARGENTARIO – Un incendio boschivo sul Monte Argentario è in corso dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella località di Poggio Pozzarello. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 13:30 e, sospinte dal vento, si stanno propagando rapidamente nel bosco. Una colonna di fumo bianco è visibile a distanza.

La Sala operativa regionale della Toscana si è immediatamente attivata, dispiegando sul posto due elicotteri antincendio della flotta regionale, tre squadre di volontari specializzati in antincendio boschivo (AIB) e un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco. Le operazioni sono coordinate da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), figura tecnica preposta alla gestione della strategia di intervento sul campo.

Le condizioni meteorologiche rendono il lavoro dei soccorritori particolarmente difficile: il vento accelera il fronte del fuoco, riducendo l’efficacia dei lanci aerei e complicando i movimenti delle squadre a terra. La Regione Toscana sta valutando il potenziamento del dispositivo di spegnimento con ulteriori mezzi aerei e squadre terrestri.

Le autorità raccomandano di evitare l’area interessata dal rogo per non ostacolare le operazioni di soccorso. L’incendio boschivo è ancora in corso e la situazione è in continuo aggiornamento da parte della protezione civile regionale, che monitora l’evoluzione del fronte e la necessità di eventuali evacuazioni nelle zone limitrofe.

© Riproduzione riservata

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