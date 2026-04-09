Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore a 71 anni

ORBETELLO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi (9 aprile) in località La Polverosa, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un violento schianto che ha coinvolto un’unica autovettura. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 17,30 circa mettendo in moto una imponente macchina dei soccorsi in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità.

Nonostante la rapidità dell’intervento, che ha visto l’invio sul posto dell’ambulanza della Misericordia di Albinia e l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso 2 fatto decollare dalla base di Grosseto, per il settantunenne non c’è stato nulla da fare. I sanitari, una volta giunti sul luogo dell’impatto insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato l’auto a finire fuori strada: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude un improvviso malore del conducente o una distrazione fatale che avrebbe reso impossibile mantenere il controllo del mezzo. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre la viabilità locale ha subito pesanti rallentamenti.