Rissa nel cuore di Follonica: arrivano i carabinieri, ferito un minorenne

FOLLONICA – Notte di violenza nel cuore di Follonica, dove un violentissimo scontro tra giovani ha richiesto l’intervento in massa dei soccorsi e delle forze dell’ordine per riportare la calma. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato intorno alle 2,45, quando è stata segnalata una violenta rissa in via della Repubblica, una delle zone della movida cittadina.

I contorni dell’episodio sono ancora in fase di ricostruzione, ma la situazione è apparsa subito tesa a causa del numero di persone coinvolte e della gravità degli scontri, tanto da spingere la centrale del 118 a inviare sul posto una vera e propria colonna di mezzi di soccorso. Tra la folla ad avere la peggio è stato un minorenne, rimasto ferito in modo serio durante i tafferugli e per il quale si sono rese necessarie le cure immediate dell’équipe sanitaria.

In via della Repubblica sono confluite l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino e l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Massa Marittima. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto per i traumi riportati, il minore è stato caricato a bordo di uno dei mezzi e trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo del fatto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Follonica. I militari dell’Arma hanno dovuto faticare non poco per disperdere i presenti, sedare definitivamente gli animi ed evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, identificando alcuni dei presenti e raccogliendo le testimonianze necessarie a chiarire i motivi della rissa e ad attribuire le precise responsabilità dell’accaduto