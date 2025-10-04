16.2 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Scontro fra auto, una carambola contro un albero: un morto e due feriti

Deceduto sul posto l'anziano passeggero di uno dei due mezzi, i due conducenti condotti con l'elisoccorso all'ospedale di Siena

Cronaca
Scontro fra auto, una carambola contro un albero: un morto e due feriti
Scontro fra auto, una carambola contro un albero: un morto e due feriti
CINIGIANO – Tragico incidente alle 9 di questa mattina (4 ottobre) all’altezza del bivio della provinciale 51 direzione Castel del Piano – Paganico.

Per cause in corso di accertamento, l’autovettura condotta da un uomo di 56 anni con a bordo un passeggero di 83 anni, mentre effettuava una manovra di sorpasso si è scontrata con l’autovettura che lo precedeva, condotta da un uomo anch’egli di 56 anni, per poi impattare contro un cipresso a lato della strada.

L'intervento dell'elisoccorso
L’intervento dell’elisoccorso (foto vigili del fuoco)

Deceduto sul posto l’anziano passeggero, mentre i due conducenti sono stati trasportati, non in pericolo di vita con l’elisoccorso all’ospedale di Siena. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arcidosso per la necessaria messa in sicurezza della zona e per collaborare con il personale sanitario. sul posto.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono a cura dei carabinieri, sul posto anche personale della Provincia e personale sanitario.

© Riproduzione riservata

