Si ribaltano con l'auto fuori strada: due in ospedale

Sulla dinamica indaga la Polstrada: il sinistro ulla strada statale Aurelia, corsia nord in prossimità delle uscita per Rispescia

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Si ribaltano con l'auto fuori strada: due in ospedale
Si ribaltano con l'auto fuori strada: due in ospedale (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
GROSSETO – Si ribaltano con l’auto fuori strada: due in ospedale. 

La prima partenza del comando dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta questa mattina (30 settembre), all’1,30 circa per un incidente stradale verificatosi sulla strada statale Aurelia, corsia nord in prossimità delle uscita per Rispescia.

Per cause in corso di verifica da parte della polizia stradale intervenuta sul posto un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi sul fianco destro.

L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valsa all’estrazione delle due persone all’interno, un uomo ed una donna, ed alla loro consegna al personale sanitario presente sul posto che ha provveduto al loro trasporto all’ospedale della misericordia di Grosseto.per le operazioni di estrazione è stato necessario tagliare il tetto dell’autovettura e rimuovere il parabrezza della stessa.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e polizia stradale, è intervenuto personale Anas che ha provveduto al blocco del traffico per permettere le operazioni di soccorso.

