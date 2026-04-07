Castel del Piano, visita istituzionale al nuovo polo sanitario. Giani: “Un modello per l’assistenza territoriale”

CASTEL DEL PIANO – La sanità territoriale della provincia di Grosseto si prepara ad accogliere un nuovo e strategico polo di assistenza. Nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato a Castel del Piano per visionare da vicino il cantiere della nascente Casa della Comunità.

A guidare il sopralluogo all’interno degli spazi, accanto al governatore, c’erano la prima cittadina del borgo amiatino, Cinzia Pieraccini, e il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre.

Il presidio medico è ormai giunto alle battute finali del suo percorso di realizzazione. L’edificio è stato oggetto di importanti interventi di rinnovamento e ampliamento e risulta oggi quasi pronto per entrare in funzione e accogliere l’utenza. Durante il tour mattutino, la delegazione istituzionale ha potuto verificare lo stato dell’arte dei cantieri e valutare la disposizione degli ambienti.

L’infrastruttura giocherà un ruolo cruciale per la popolazione del monte Amiata, puntando a creare una rete di assistenza sempre più capillare. A tracciare il bilancio della visita e a delineare le prospettive future della sanità locale è stato lo stesso governatore toscano, che ha evidenziato come l’opera sia frutto di una stretta intesa con l’amministrazione comunale.

“Si tratta di un presidio fondamentale per la comunità del monte Amiata – ha dichiarato Eugenio Giani – che si integra strettamente con l’ospedale, in grado di rafforzare la sanità territoriale e garantire servizi più vicini ai cittadini, in stretta intesa con il Comune. Stamattina ho potuto constatare l’avanzamento dei lavori e apprezzare la funzionalità degli spazi che saranno presto al servizio del territorio. La nuova struttura potrà fungere da modello anche per altre Case della Comunità”.