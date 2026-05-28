Tir carico di alimenti esce di strada e si ribalta sull’annesso di un edificio: grave il conducente

ORBETELLO – Tragedia sfiorata e lunghissime ore di lavoro per i soccorritori nella notte scorsa lungo il tratto maremmano della Strada Statale 1 Aurelia. Un pauroso incidente stradale ha visto un grosso autotreno, carico di prodotti alimentari e merci destinate al settore della ristorazione, uscire improvvisamente fuori strada mentre percorreva la corsia in direzione sud. Per gestire la complessa emergenza sono scattate immediatamente le procedure di soccorso che hanno visto mobilitate in forze le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto e gli uomini del distaccamento territoriale di Orbetello.

La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ma l’impatto della sbandata è stato violentissimo. Il pesante automezzo, dopo aver perso aderenza con l’asfalto, ha invaso le aree adiacenti alla carreggiata andando a schiantarsi dritto contro un edificio civile situato a bordo strada. Nel violento urto il tir ha letteralmente demolito e distrutto un annesso della struttura, andando purtroppo a colpire in pieno anche un deposito di gpl interrato presente nel terreno pertinente all’abitazione.

Il personale dei vigili del fuoco, arrivato sul posto a sirene spiegate, si è messo immediatamente al lavoro per estrarre l’autista del mezzo pesante, rimasto ferito e intrappolato all’interno dell’abitacolo accartocciato. Una volta completate le delicate manovre di estrazione dalle lamiere, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con le ambulanze per prestare i primi soccorsi e disporre il successivo trasferimento in ospedale. Fortunatamente non si registrano ulteriori feriti tra i civili, in quanto l’annesso dell’edificio travolto e devastato dal tir è risultato essere completamente disabitato al momento del drammatico impatto notturno.

Oltre al soccorso del conducente, le operazioni dei pompieri si sono concentrate sulla delicata messa in sicurezza del mezzo pesante e sulla massiccia serie di verifiche tecniche necessarie a monitorare lo stato del deposito sotterraneo di gas gpl rimasto coinvolto nell’incidente, scongiurando così il rischio di pericolose perdite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri, incaricati di eseguire i rilievi di competenza utili a ricostruire l’accaduto e di gestire la viabilità stradale. I vigili del fuoco sono tuttora impegnati sul luogo del sinistro nelle difficili manovre di raddrizzamento dell’autotreno, propedeutiche alla successiva rimozione del mezzo con i veicoli del soccorso meccanico. Proprio per consentire il completamento in sicurezza di tutte le operazioni di soccorso e recupero, la corsia sud della Statale 1 Aurelia resta provvisoriamente chiusa al traffico con pesanti ripercussioni sulla circolazione della zona.