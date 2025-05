Festambiente, il festival che unisce sostenibilità e musica

Getting your Trinity Audio player ready...

RISPESCIA – Festambiente è il festival che si tiene ogni anno a Rispescia, vicino Grosseto, dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale. Nato alla fine degli anni ’80, è oggi uno degli eventi più importanti in Italia e in Europa per sensibilizzare su temi come la tutela dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico e la promozione di uno stile di vita eco-friendly.

La manifestazione si svolge in un’area immersa nella natura, offrendo al pubblico non solo incontri e dibattiti su argomenti ecologici, ma anche musica, spettacoli e attività per tutte le età. Grande spazio viene dato anche ai laboratori pratici e alle iniziative per coinvolgere bambini e famiglie.

Un aspetto molto apprezzato del festival è il mercato dedicato a prodotti biologici, artigianali e solidali, il cui ricavato sostiene progetti di aiuto internazionale. In questo modo, Festambiente non si limita a parlare di ambiente, ma agisce concretamente per migliorare le condizioni di chi vive in situazioni difficili.

Il programma dell’edizione 2025 sarà presto disponibile.