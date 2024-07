Seconda edizione l’1 agosto per ‘Calici sotto il Castello’ a Montemassi

Getting your Trinity Audio player ready...

ROCCASTRADA – Torna il primo giorno di agosto a Montemassi, storico borgo del comune di Roccastrada l’evento Calici sotto il Castello, giunto alla seconda edizione.

Degustazioni, ma non solo nelle vie e nelle piazze dove verranno installati stand enogastronomici e si potrà ascoltare musica dal vivo.

“Dopo l’entusiasmante successo della prima edizione, stiamo mettendo in campo tutte le energie necessarie per la buona riuscita dell’edizione 2024 di Calici sotto il Castello – commenta l’assessora Elena Menghini – consapevoli delle potenzialità che offre il nostro splendido territorio e della professionalità messa in campo quotidianamente dai produttori delle eccellenze che lo caratterizzano, come il vino; abbiamo avuto lo scorso anno la riprova che iniziative come questa sono in grado di riscuotere consenso tra i nostri cittadini ma anche offrire quel valore aggiunto a tutti i turisti che in questo periodo sono ospitati numerosi nelle strutture del nostro territorio. A questo proposito inizieremo dai prossimi giorni una campagna promozionale dell’evento coinvolgendo le associazioni del territorio e le strutture per cercare di raggiungere il massimo dell’interesse e della partecipazione. L’entusiasmo con il quale i produttori hanno confermato la propria adesione, ci ha dato la convinzione che iniziative come questa, oltre ad essere apprezzate, stimolano la voglia di fare rete per un interesse comune. Approfitto per ringraziare Arci Montemassi e la Strada del Vino Monteregio che con la loro preziosa collaborazione stanno mettendo a punto tutti i problemi organizzativi e logistici per l’organizzazione di questo che siamo certi risulterà anche per questa edizione un grande evento”.

Sono una ventina i produttori che hanno aderito all’iniziativa alla quale l’amministrazione comunale sta lavorando già da mesi e che in occasione di Calici sotto il Castello porteranno i loro vini nelle postazioni che si articoleranno tra via del Capezzuolo, piazza Salotto, piazza della Chiesa e piazza Padella, le stesse vie e piazze che vengono popolate da decine di figuranti in occasione della rassegna di rappresentazione dei quadri viventi, una manifestazione culturale che sta crescendo ad ogni edizione e che riesce a stupire gli oltre mille visitatori locali e turisti.

Rinnovato l’entusiasmo con il quale l’Associazione Arci Montemassi, l’amministrazione comunale e la Strada del Vino Monteregio, insieme ai produttori vitivinicoli, stanno lavorando per l’allestimento della seconda edizione. Sono stati anche messi a punto nei giorni scorsi gli ultimi aspetti organizzativi e si è cercato di aggiustare le piccole imperfezioni emerse lo scorso anno.

“Abbiamo scelto Montemassi – conclude Menghini – perchè riteniamo che la sua immagine molto conosciuta, sia spendibile per promuovere le eccellenze del territorio e perchè la valorizzazione di questo borgo, con il suo Castello deve rappresentare la porta di ingresso alla straordinaria bellezza del nostro splendido territorio. Diamo appuntamento a tutti per le vie del centro storico di Montemassi giovedi 1 agosto dalle 20 alle 24”.