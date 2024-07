Orbetello verso stato emergenza: sindaco chiede intervento Giani

Getting your Trinity Audio player ready...

ORBETELLO – Orbetello verso stato emergenza: sindaco chiede intervento di Giani.

Orbetello verso stato emergenza per la strage dei pesci in laguna, il sindaco Andrea Casamenti chiede l’intervento della Regione Toscana. “Ho richiesto che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dichiari lo stato di emergenza con la conseguente erogazione di fondi a sostegno delle operazioni di contenimento della crisi a carico del Comune”.

Presidente Giani: “Valutiamo in giunta. Prendo nella seria considerazione la formale dichiarazione dello stato di calamità regionale per la laguna di Orbetello quanto meno per l’intervento contingente di tutela sanitaria nella raccolta e nello smaltimento del patrimonio ittico perso. Lo stato di emergenza potrà consentire anche un primo ristoro ai pescatori”.

Il sopralluogo di Marco Simiani, deputato toscano Pd, insieme a Pd Orbetello: “Subito risorse straordinarie per sostenere la laguna e le imprese colpite. La situazione è veramente difficile e ormai compromessa. L’acqua della laguna è ormai marrone sia a Levante che a Ponente, e le ultime zone dove ancora vive la fauna marina sono pochissime”.

Il punto del sindaco Andrea Casamenti lunedì 29 luglio: “Allo sgrigliatore di Ansedonia la situazione è totalmente sotto controllo. Arriva sporadicamente qualche carcassa che viene smaltita. Intorno al centro abitato a dopo Neghelli le sponde sono pulite con una attività di controllo e raccolta continua. Siamo riusciti in poche ora dall’arrivo delle carcasse vicino il centro abitato qualche giorno fa a mettere in piedi una organizzazione di pulizia imponente con un gruppo di sette ditte che sta facendo uno straordinario lavoro e monitoraggio della Croce Rossa. Questo per garantire i cittadini e la normale vivibilità anche turistica. La parte più complessa e davvero difficile è quella verso le ex Bibite Corsi dove stanno attualmente pulendo e a Cameretta ed oltre dove puliranno nelle prossime ore”.

Casamenti su stato emergenza: “In questo momento molto complesso il Comune è l’unico Ente che sta sostenendo tutte le spese per tenere pulite le sponde e per smaltire le carcasse del pesce. Con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Regione può deliberare subito dei fondi per aiutare economicamente il Comune a sostenere le spese. Nel frattempo le attività di raccolta e smaltimento stanno andando avanti con regolarità”.

Giani: “Valuteremo il tutto in giunta dopo che l’assessore all’ambiente Monia Monni sarà a Orbetello dove prenderà parte alla riunione del comitato tecnico scientifico dedicato all’emergenza laguna”.

Rispetto alle critiche di opposizione, con il Pd che ha chiesto le dimissioni del sindaco, Casamenti risponde: “Questo non è il momento di fare polemica o perdersi in chiacchiere con inutili e strumentali richieste di dimissioni che, chiaramente, vengono rispedite al mittente. La maggioranza che governa il Comune è unita e compatta nell’affrontare in modo serio e concreto questa crisi. La nostra attenzione è assorbita completamente a contere i danni e a salvare la stagione turistica, obiettivo che stiamo perseguendo con tutte le nostre forze, facendo un sforzo organizzativo e operativo immane.

Noi stiamo lavorando con lucidità e teniamo la barra a dritta e invece di buttare via tempo ed energie e di strumentalizzare questo evento nefasto, ci piacerebbe che l’opposizione e i nostri critici più feroci fossero impegnati, come noi, a dare una mano concreta, come stanno facendo alcuni deputati anche dello stesso Partito Democratico, per garantire il contenimento della situazione e per salvaguardare una stagione che vede un’ottima presenza di turisti e che, nonostante tutto, sta procedendo bene”.

Marco Simiani: “La situazione è veramente difficile e ormai compromessa. L’acqua della laguna è ormai marrone sia a Levante che a Ponente, e le ultime zone dove ancora vive la fauna marina sono pochissime. Per questo motivo, d’accordo con il mio partito, ho fatto visita al sindaco di Orbetello, chiedendogli di attivare ogni percorso possibile per richiedere risorse straordinarie per questa emergenza. Queste risorse sono necessarie sia per ristorare l’ente delle spese sostenute, sia per sostenere le imprese che hanno subito danni economici, sia nel settore della pesca che in quello turistico.