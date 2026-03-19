Incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia, uomo soccorso con Pegaso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia ha richiesto l’intervento del 118 Asl Tse nel pomeriggio di oggi. L’allarme è scattato intorno alle 15,15 in località Capannacci di Vetulonia, nel comune della costa grossetana.

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in circostanze ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta tempestivamente l’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, affiancata dall’elisoccorso Pegaso 2 per garantire la massima copertura sanitaria nell’area.

Insieme ai soccorritori sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine e il personale del Pisll — il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Sud Est — con il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere.

Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato trasportato in codice giallo dall’ambulanza all’ospedale Misericordia di Grosseto, struttura di riferimento per il territorio. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero al momento tali da far temere per la vita.