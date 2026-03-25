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Schianto mortale sull’Aurelia a Capalbio: chiusa la strada statale

Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

CAPALBIO – Tragedia sulla strada statale Aurelia, dove un terribile scontro frontale tra due veicoli all’altezza di Capalbio ha provocato la morte di una persona. L’incidente, avvenuto al chilometro 131 della strada, in provincia di Grosseto, ha causato anche il ferimento di un altro occupante, immediatamente soccorso dai sanitari.

Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Per gestire l’emergenza e limitare i disagi alla circolazione, sono state istituite delle deviazioni obbligatorie: il traffico in direzione nord viene deviato sulla SP Capalbio, mentre per chi procede verso sud la viabilità è indirizzata sulla Sp Pedemontana.

Sul luogo del sinistro sono al lavoro le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate sia nella ricostruzione della dinamica dell’incidente sia nella gestione dei flussi veicolari. L’obiettivo è ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile, non appena l’area sarà messa in sicurezza.

 

© Riproduzione riservata

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