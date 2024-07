Il grossetano Monticciolo nuovo allenatore del Brindisi in serie D

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA MARITTIMA – Dalla Maremma alla Puglia, diventata ormai di fatto la sua seconda patria. Il grossetano Alessandro Monticciolo è il nuovo allenatore del Brindisi Football Club, gloriosa società che dopo la deludente annata in C culminata con la retrocessione diretta, ha cambiato assetti e ambizioni.

E chi meglio di Monticciolo per guidare una stagione che, penalizzazione alla mano, sarà di transizione per un progetto a lungo termine. Classe 1976, originario di Massa Marittima, da calciatore Monticciolo, l’ex faro del centrocampo della Lucchese ha militato tra le altre in serie B con Reggina, Cesena ed Avellino; in C ha indossato le maglie – tra le altre – di Ancona, Ascoli, Treviso, Gallipoli e Juve Stabia. Il suo ritorno in Toscana, di fatto, avviene al vero esordio da allenatore con la squadra Allievi Nazionali del Grosseto, e nel 2015-16 è stato collaboratore di Marco Giampaolo nell’Empoli.

Di nuovo in panchina nel campionato 2017-18 in Sardegna con il San Teodoro nel girone G della serie D, quindi l’incarico di allenatore in seconda al fianco di Vincenzo Vivarini nell’Ascoli in serie B nel 2018-19. Nelle ultime stagioni ha guidato in serie D il Team Altamura (2019-20 e 2020-21) e il Casarano (2021-22), poi nel 2022 la parentesi a Trapani e l’anno successivo con la Gelbison. E ora in riva all’Adriatico, piazza storica e calda, si prepara a stupire ancora.

B.N.