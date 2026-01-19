Il bar è luogo di ritrovo di soggetti noti alle forze dell’ordine: chiuso 15 giorni

AREZZO – Il questore della Provincia di Arezzo ha disposto con proprio decreto motivato, ex articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un bar sito nel centro storico di San Giovanni Valdarno.
Il locale, divenuto nel tempo abituale luogo di ritrovo per soggetti note alle forze dell’ordine, ha visto numerosi, ripetuti accessi e sopralluoghi delle forze di polizia presenti sul territorio, a seguito dei quali sono state peraltro riscontrate anche evidenti violazioni della normativa inerente la corretta gestione dei pubblici esercizi, con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei titolari del bar.
Su proposta del commissariato di Montevarchi, il questore ha quindi stabilito, nell’ambito delle prerogative dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, che detto locale resti chiuso al pubblico per 15 giorni, sottoscrivendo il relativo provvedimento redatto dalla divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Arezzo.