25.7 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ospedale di Livorno, prima volta in Toscana per una complessa operazione di prelievo organi

Nella struttura, seppur priva di cardiochirurgia, effettuato a fine agosto un prelievo di cuore e fegato da donatore a cuore fermo controllato

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Sanità Toscana, oltre 400 aggressioni in corsia primo trimestre 2023
Nella foto l'ospedale di Livorno
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ancora passi avanti per la sanità in Regione Toscana. 

A fine agosto all’ospedale di Livorno è stato effettuato un prelievo di cuore e di fegato da un donatore a cuore fermo controllato. Si tratta della prima volta in Toscana che un intervento di questo tipo viene realizzato in una struttura non dotata di cardiochirurgia. È stato possibile grazie al lavoro di squadra e la sinergia che ha visto collaborare equipe diverse della rete regionale  e nazionale trapianti e si aprono dunque nuove frontierie per interventi di questi tipo.

L’operazione è stata possibile grazie alla generosità del giovane donatore e dei suoi familiari, che hanno espresso la volontà favorevole alla donazione di organi, consentendo così di restituire una nuova vita a due giovani pazienti.

La procedura, ad elevata complessità tecnica, richiede la collaborazione di più équipe, spesso provenienti da centri trapianto di diverse regioni, con tempi di intervento estremamente ristretti. A Livorno, dove da anni vengono effettuati prelievi sia da donatori in morte encefalica che da donatori a cuore fermo, il risultato è stato possibile grazie al lavoro sinergico del coordinamento locale, del Centro regionale trapianti e del Centro nazionale trapianti.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini hanno espresso un sentito ringraziamento alla famiglia del donatore e a tutte le professionalità coinvolte, sottolineando come questo risultato sia frutto non solo di competenze tecniche ma anche di collaborazione e di una grande spirito di squadra.

La Toscana si conferma anche nel 2025 la regione con il più alto numero di segnalazioni di donazione a livello nazionale (100 per milione di popolazione). Negli ultimi mesi si è inoltre registrata una crescita di circa il 5 per cento delle dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione tra i donatori di organi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.7 ° C
25.9 °
22.1 °
75 %
1.3kmh
100 %
Mar
25 °
Mer
22 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)Gaza (11)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Eugenio Giani (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati