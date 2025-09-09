Ospedale di Livorno, prima volta in Toscana per una complessa operazione di prelievo organi

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ancora passi avanti per la sanità in Regione Toscana.

A fine agosto all’ospedale di Livorno è stato effettuato un prelievo di cuore e di fegato da un donatore a cuore fermo controllato. Si tratta della prima volta in Toscana che un intervento di questo tipo viene realizzato in una struttura non dotata di cardiochirurgia. È stato possibile grazie al lavoro di squadra e la sinergia che ha visto collaborare equipe diverse della rete regionale e nazionale trapianti e si aprono dunque nuove frontierie per interventi di questi tipo.

L’operazione è stata possibile grazie alla generosità del giovane donatore e dei suoi familiari, che hanno espresso la volontà favorevole alla donazione di organi, consentendo così di restituire una nuova vita a due giovani pazienti.

La procedura, ad elevata complessità tecnica, richiede la collaborazione di più équipe, spesso provenienti da centri trapianto di diverse regioni, con tempi di intervento estremamente ristretti. A Livorno, dove da anni vengono effettuati prelievi sia da donatori in morte encefalica che da donatori a cuore fermo, il risultato è stato possibile grazie al lavoro sinergico del coordinamento locale, del Centro regionale trapianti e del Centro nazionale trapianti.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini hanno espresso un sentito ringraziamento alla famiglia del donatore e a tutte le professionalità coinvolte, sottolineando come questo risultato sia frutto non solo di competenze tecniche ma anche di collaborazione e di una grande spirito di squadra.

La Toscana si conferma anche nel 2025 la regione con il più alto numero di segnalazioni di donazione a livello nazionale (100 per milione di popolazione). Negli ultimi mesi si è inoltre registrata una crescita di circa il 5 per cento delle dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione tra i donatori di organi.