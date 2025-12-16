10.6 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Prorogata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Durerà fino alle 8 di domani (17 dicembre). Possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale

FIRENZE – Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra oggi (16 dicembre) e domani, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alle 8 di domani mattina l’avviso di criticità di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale.

Sulle medesime aree restano validi fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per mareggiate e quello per vento.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

© Riproduzione riservata

