Si abbassano le temperature e si alza il vento: allerta meteo nella zona centro settentrionale della Toscana

Scatterà dalle 20 di oggi (26 novembre) e resterà valida per tutta la giornata di domani secondo le previsioni della Regione Toscana

(foto Unsplash)
FIRENZE – Si abbassano le temperature ma si alza anche il vento, almeno in parte della regione. 

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, infatti, un codice giallo per vento forte, valido dalle 20 di oggi (26 novembre) e per tutta la giornata di domani per le zone centro-settentrionali della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

© Riproduzione riservata

