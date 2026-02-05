9.6 C
Firenze
venerdì 6 Febbraio 2026
Temporali e vento forte, venerdì con l’allerta meteo gialla in Toscana

Previsioni per tutta la regione con attenuazione nelle ore serali. La perturbazione colpirà la regione a partire dalla mezzanotte

REDAZIONE
REDAZIONE
FIRENZE – Il cielo sopra la Toscana torna a farsi minaccioso e la macchina della prevenzione si mette in moto.

La sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla che interesserà l’intero territorio regionale per l’intera mattinata di domani (6 febbraio). Il monitoraggio, come confermato dal governatore Eugenio Giani attraverso i suoi canali social, riguarderà in particolare il rischio idrogeologico dovuto a una perturbazione che colpirà la regione proprio allo scoccare della mezzanotte.

Il quadro meteo previsto per le prossime ore parla chiaro: ci attendono precipitazioni diffuse che, soprattutto nelle prime ore del mattino, potrebbero assumere il carattere di rovescio temporalesco. Una situazione che richiederà massima attenzione per la tenuta del reticolo idraulico minore e per possibili criticità legate ai versanti, specialmente nelle zone più fragili della provincia lucchese e della fascia costiera. La tregua dovrebbe arrivare solo nella seconda parte della giornata, quando i modelli prevedono un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Non sono solo le piogge a preoccupare gli esperti. È stata infatti emessa un’ulteriore allerta gialla specifica per vento forte, concentrata in una finestra temporale che va dalle 3 alle 9 del mattino. Le zone più esposte saranno la costa centrale e l’Arcipelago, dove le raffiche potrebbero creare disagi alla navigazione e alla viabilità litoranea.

Un venerdì di passione, dunque, che invita alla prudenza negli spostamenti, in attesa che la perturbazione sfoghi la sua intensità lasciando spazio a schiarite nel corso del pomeriggio.

© Riproduzione riservata

