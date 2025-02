Trovato a rubare in una casa di Pieve a Nievole: arrestato un 32enne colombiano

Getting your Trinity Audio player ready...

PIEVE A NIEVOLE – Trovato a rubare in una casa si barrica in casa.

I carabinieri della stazione di Montecatini Terme hanno tratto in arresto un individuo colto in flagranza mentre tentava di perpetrare un furto in un’abitazione nel comune di Pieve a Nievole.

L’episodio si è verificato nella serata del 5 febbraio, quando una famiglia, al rientro dalla giornata lavorativa, ha notato evidenti segni di effrazione sulla porta d’ingresso della propria abitazione.

I proprietari, che stavano per fare ingresso nell’immobile, hanno immediatamente percepito rumori sospetti provenienti dal piano superiore e, dimostrando prontezza di spirito, hanno allertato il numero unico di emergenza 112. La chiamata, tempestivamente gestita dalla centrale operativa, ha consentito il rapido intervento di due pattuglie dell’Arma già impegnate nei servizi di prevenzione sul territorio.

I carabinieri hanno prima di tutto provveduto a mettere in sicurezza i residenti, procedendo successivamente a presidiare lo stabile per impedire ogni possibile via di fuga. Durante la conseguente perquisizione dell’immobile, i militari hanno individuato il malvivente che, trovatosi senza via d’uscita, aveva tentato di barricarsi all’interno di una camera da letto.

L’intervento si è concluso con l’arresto di un 32enne colombiano, trovato ancora in possesso della refurtiva, che è stata immediatamente riconsegnata ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato quindi tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Montecatini Terme, dove è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo al tribunale di Pistoia, durante il quale l’arresto è stato convalidato, disponendo l’ordine di firma per l’indagato.

Questo episodio si inserisce in un più ampio contesto di attività di contrasto ai reati predatori, che vede la compagnia dei carabinieri di Montecatini Terme costantemente impegnata nella Val di Nievole. L’intensificazione dei servizi di pattugliamento e la capillare presenza sul territorio testimoniano l’impegno concreto dell’Arma nel garantire la sicurezza dei cittadini, come dimostrato dal favorevole esito dell’operazione, strettamente correlato alla provvidenziale segnalazione da parte della coppia.

L’accaduto sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine, evidenziando come la tempestività nella segnalazione di situazioni sospette al numero unico di emergenza 112 possa risultare determinante per prevenire e contrastare efficacemente i reati.