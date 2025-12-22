Firenze capitale del cinema d’autore: 50mila presenze per la ‘maratona’ di film

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il sipario cala, ma gli applausi continuano. La 50 giorni di cinema a Firenze 2025 va in archivio e lo fa con numeri da record. La rassegna si conferma un gigante nel panorama culturale europeo.

Il bilancio è impressionante. Oltre 50mila spettatori hanno affollato le sale. Sullo schermo sono passati 241 film, molti dei quali in anteprima assoluta. A raccontarli, sono arrivati in città 305 ospiti di fama mondiale. La maratona è iniziata il 7 ottobre con il Middle East Now e si è conclusa l’11 dicembre. Il gran finale, curato dal Festival Nice, è stato un omaggio al cinema irlandese. In mezzo, 44 giorni di programmazione intensa.

Il cuore pulsante è stato il cinema La Compagnia. La Casa del Cinema della Regione ha ospitato nove festival internazionali. Dalla Cina alle donne, dalla Francia ai documentari dei Popoli, passando per l’arte contemporanea, il mondo Queer e l’India. Un viaggio globale restando seduti in poltrona.

Dietro i numeri c’è un lavoro di squadra. La regia è di Fondazione Sistema Toscana, in sinergia con Regione, Comune e Fondazione Cr Firenze. “Una manifestazione di assoluto rilievo”, commenta l’assessora alla cultura Cristina Manetti. Il segreto? Unire qualità artistica e partecipazione popolare. “Questi dati testimoniano la voglia di cinema di ricerca“, prosegue Manetti.

Il pubblico cerca opere fuori dai circuiti commerciali. Firenze e la Toscana si confermano un punto di riferimento per il dialogo tra i popoli attraverso la settima arte.