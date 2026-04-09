Amflow presenta le serie Amflow PX e Amflow PR, due serie di eMTB leggere e ad alta potenza che superano il tradizionale compromesso tra potenza, autonomia e peso.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

I nuovi sistemi Avinox M2S e M2 abilitano limiti di potenza di picco di 1500 W e 1100 W e portano la prima batteria rimovibile Avinox sulle bici Amflow

SHENZHEN, Cina, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ — Amflow, il brand di biciclette orientato all’innovazione che persegue la massima fusione tra tecnologia e meccanica, annuncia oggi i suoi due più recenti modelli di bici destinati a rivoluzionare il mondo delle eMTB: la Amflow serie PX e la Amflow serie PR, entrambe alimentate dai nuovi sistemi motore M2S e M2 di Avinox. Leggeri e senza limiti, i nuovi modelli Amflow affrontano qualsiasi terreno con grazia e facilità, tracciando nuovi confini per il settore eMTB. I nuovi motori Avinox spingono ancora oltre le capacità di Amflow, offrendo 1500 W1 di potenza di picco sulla Amflow PX e un’autonomia estesa sulla Amflow PR, grazie a una nuova batteria rimovibile. Le nuove funzionalità sono integrate in due telai ultraleggeri e aerodinamici con configurazioni regolabili, che consentono di gestire l’imponente potenza con estrema facilità.

Configurazioni versatili e personalizzabili per un controllo assoluto

Le Amflow PX e Amflow PR mettono il ciclista al comando del proprio viaggio, offrendo 40 potenziali combinazioni geometriche per affrontare diversi terreni e assecondare più stili di guida. I ciclisti possono mettere a punto con precisione l’angolo del tubo sterzo (cinque posizioni), l’altezza del movimento centrale (due posizioni) e la lunghezza del carro posteriore (quattro posizioni) per ottenere una configurazione ottimale per il loro viaggio.

Entrambi i modelli Amflow sono forniti di serie con un setup mullet a ruote miste, con una ruota anteriore da 29 pollici e una ruota posteriore da 27,5 pollici per offrire il meglio di entrambi i mondi in termini di agilità e fluidità di guida. Un flip chip consente ai ciclisti di sostituire le ruote in base alle proprie esigenze senza alterare il baricentro del telaio.

Progettate per una guida facile

Con la Amflow PX nella classe dei 20 kg e la Amflow PR nella classe dei 22 kg1, entrambe le serie offrono una struttura slanciata e leggera senza compromettere la potenza. I telai in fibra di carbonio ultraleggera offrono un’estetica dal design ricercato e minimalista, con un peso di soli 2,4 kg per l’Amflow PX e 2,9 kg1 per l’Amflow PR.

Ancora una volta, alimentato da Avinox

Come per il lancio inaugurale di Amflow, l’Amflow Carbon PL, il cuore di questa nuova generazione di biciclette Amflow è il sistema motore Avinox. Il nuovo motore ad alte prestazioni Avinox M2S dell’azienda (presente su Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon e Amflow PR Carbon Pro) offre 150 Nm di coppia continua e una potenza di picco massima di 1500 W1, erogando potenza esplosiva e un’assistenza fluida e sempre sotto il controllo del ciclista. L’Amflow PR Carbon è dotata del nuovo motore Avinox M2, con una coppia continua massima di 125 Nm e una potenza di picco massima di 1100 W1. Sia l’Avinox M2S che l’Avinox M2 mantengono livelli di rumorosità fino a 45 dBA1, raggiungendo un notevole equilibrio tra silenziosità e prestazioni.

I motori Avinox perfezionano l’erogazione della potenza, utilizzando sensori ad alta precisione e algoritmi per garantire un’erogazione fluida e una sensazione di pedalata naturale. I ciclisti possono inoltre controllare il livello di assistenza scegliendo tra le quattro modalità di guida del sistema Avinox e una speciale modalità Boost per i trail particolarmente impegnativi, che offre fino a 60 secondi di assistenza con i livelli massimi di coppia motrice e potenza in watt (1500 W per l’Avinox M2S, 1100 W per l’Avinox M21).

Batterie Avinox: maggiore densità, ricarica rapida e la prima batteria Avinox rimovibile per un’autonomia superiore e una ricarica più semplice

L’Amflow PX è dotata di una batteria Avinox integrata personalizzata da 700 Wh, che sprigiona tutto il potenziale del motore e gestisce con facilità le uscite a lunga distanza grazie a una densità energetica di 220 Wh/kg e un’autonomia fino a 144 km¹. Supporta anche la ricarica rapida GaN 3x per un ripristino efficiente dell’energia, ricaricandosi dallo 0% all’80% in circa 1 ora e 16 minuti1.

L’Amflow PR supporta la rimozione della batteria per la ricarica e la sostituzione rapida, ed è dotata della prima batteria Avinox rimovibile ad alta capacità da 800 Wh. Con un peso di soli 4 kg, combina un’elevata capacità con un peso ridotto per un’autonomia fino a 158 km1. Il design della batteria rimovibile estende l’autonomia di un viaggio e offre anche la possibilità di caricare la batteria staccata, invece di portare l’intera bici all’interno per collegarla a una presa di corrente. Il caricabatterie GaN da 12 A/508 W è compatto e leggero e consente una ricarica dallo 0% all’80% in circa 1 ora e 36 minuti1. È disponibile anche un’opzione di batteria da 600 Wh, che supporta la rimozione della batteria e può essere montata esternamente sul telaio della bicicletta per fungere da doppia batteria, estendendo notevolmente la distanza e la durata delle uscite ed eliminando il timore di rimanere senza batteria durante un’escursione.

Novità dell’ecosistema Avinox: Percorsi e controllo della frequenza cardiaca

Il display di controllo Avinox è un touchscreen OLED a colori da 2 pollici integrato direttamente nei telai Amflow. I ciclisti possono scorrere da una schermata all’altra per visualizzare i dati di guida in tempo reale, l’autonomia stimata e i controlli di guida.

L’ultimo aggiornamento dell’app Avinox Ride consente ai ciclisti di importare i percorsi da app di pianificazione di terze parti e, una volta che il display di controllo riceve i dati, può navigare senza connessione al telefono, fornendo indicazioni dettagliate svolta per svolta. I ciclisti possono anche impostare una zona di frequenza cardiaca target nell’app Avinox Ride e associare un cardiofrequenzimetro. Il sistema motore regolerà automaticamente l’assistenza alla pedalata per mantenere il ciclista nella zona di frequenza cardiaca specificata.

Inoltre, con una funzione disponibile solo su Amflow PR, i ciclisti possono anche associare la bici all’app “Dov’è?” di Apple per monitorarne in qualsiasi momento la posizione e il livello della batteria.

Componenti premium

Dotata di una sospensione a quadrilatero ridisegnata e messa a punto in collaborazione con FOX, i modelli Amflow PX e Amflow PR offrono un’eccellente efficienza di pedalata e riducono significativamente il pedal kickback, per ottenere il massimo da ogni colpo di pedale.

L’ammortizzatore posteriore, messo a punto con FOX, offre una risposta estremamente sensibile nella prima fase della corsa e una capacità di assorbimento degli urti tali da filtrare efficacemente anche le più piccole vibrazioni, permettendo ai ciclisti di godersi appieno ogni avventura fuoristrada. L’assetto mullet è dotato di pneumatici Schwalbe per garantire un’aderenza solida e affidabile. Infine, grazie ai freni a disco idraulici Magura Gustav Pro e Tektro TKD173, nonché agli ampi rotori da 203 mm, entrambe le biciclette garantiscono una risposta frenante immediata in qualsiasi condizione.

Accuratamente testata per la massima affidabilità

I ciclisti che utilizzano le eMTB Amflow PX e Amflow PR possono pedalare con la massima fiducia, poiché entrambe le bici sono state certificate da organizzazioni autorevoli come TÜV SÜD e TÜV Rheinland. Inoltre, Amflow ha creato una piattaforma proprietaria per effettuare diversi test di affidabilità su robustezza del telaio, impermeabilità e trasporto su lunghe distanze in condizioni di guida reali. Ciò assicura stabilità e sicurezza del prodotto in condizioni ambientali estreme, garantendone una qualità completa.

Venite a scoprire Amflow PX e Amflow PR al Sea Otter

Entrambi i nuovi modelli Amflow saranno esposti al Life Time Sea Otter Classic, il principale festival ciclistico mondiale che si tiene a Monterey, California, dal 16 al 19 aprile 2026. Venite a trovare Amflow allo stand M1 per dare una prima occhiata e provare in anteprima le ultime novità di Amflow.

Disponibilità

Amflow PX Carbon è disponibile all’acquisto da oggi in Europa e Australia tramite il sito web di Amflow e la rete di rivenditori autorizzati di Amflow. Si prevede che l’Amflow PR Carbon sarà disponibile più avanti nel corso dell’anno.

Per maggiori informazioni su Amflow PX, visitare il sito: https://www.amflowbikes.com/px-carbonPer maggiori informazioni su Amflow PR, visitare il sito: https://www.amflowbikes.com/pr-carbon



1 Tutti i dati sono stati acquisiti in ambiente controllato. L’esperienza effettiva può variare. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla pagina del prodotto sul sito Web ufficiale di Amflow.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2949622/Amflow_Introduces_Amflow_PX_Amflow_PR_Two_Lightweight_Full_Power_eMTB.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2949623/Amflow_Introduces_Amflow_PX_Amflow_PR_Two_Lightweight_Full_Power_eMTB_1.jpg

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