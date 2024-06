Beta Srl, Andrea Manfredi: “Sicurezza sul lavoro, priorità assoluta nell’utilizzo corretto delle impalcature nell’edilizia”

(Adnkronos) – Responsabile a Parma dell’azienda specializzata nella fornitura di strumenti per il settore edile, Manfredi sottolinea l’importanza del corretto montaggio e utilizzo delle impalcature Parma, 5 giugno 2024. Il frequente utilizzo delle impalcature per svolgere numerosi compiti nel settore dell’edilizia ha richiamato l'attenzione su un argomento di estrema sensibilità: la protezione dei lavoratori. Grazie ai richiami avvenuti nel corso degli anni, alle normative sempre più stringenti e alla crescente attenzione da parte degli operatori del settore, si è assistito a una significativa diminuzione degli incidenti sul lavoro legati all'uso di tali strutture, fondamentali per le lavorazioni in ambito edile. Questo è particolarmente evidente considerando l'attuale scenario italiano, dove l'implementazione del Superbonus 110% ha portato all'apertura di migliaia di cantieri in tutto il Paese, aumentando di conseguenza l'esposizione dei lavoratori ai rischi del mestiere. “Nonostante il numero crescente di cantieri, è incoraggiante notare che i casi di problematiche legate alla sicurezza sul lavoro sono stati relativamente pochi. Questo è un chiaro segnale che parlare apertamente del problema della sicurezza ha funzionato, incoraggiando aziende e lavoratori a adottare le giuste misure di prevenzione”, spiega Andrea Manfredi, responsabile a Parma di Beta Srl. L’azienda di Manfredi, specializzata nel noleggio di strumentazioni per il mondo dell’edilizia, ha fatto della sicurezza sul lavoro un punto di forza delle sue attività, riconoscendo l’importanza della vita e dell'incolumità dei lavoratori. Presente sul territorio parmense da quasi 50 anni e fin dall’inizio attiva nella fornitura e nell'installazione di impalcature, Beta Srl ha adottato misure preventive come l'impiego delle linee vita già prima che diventassero obbligatorie. “L’installazione delle impalcature a regola d'arte e la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro sono principi fondamentali per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i lavoratori edili. Investire nella sicurezza non solo salva vite umane, ma contribuisce anche a evitare costi aggiuntivi derivanti da incidenti e interruzioni dei lavori”, ricorda il responsabile di Beta Srl. Grazie alla consapevolezza e all'impegno delle aziende come Beta Srl e dei lavoratori stessi, è possibile garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti, consentendo così la realizzazione di progetti edili con successo e tranquillità. CONTATTI: https://www.betaparma.it/

