Carlo Palmisani, il poeta della povera gente

(Adnkronos) – Una passione che coltiva da quando aveva dodici anni. Carlo Palmisani è il poeta della povera gente, versi che entrano nel cuore del lettore e che hanno come obiettivo quello di creare emozioni: “Tutti i miei componenti -spiega- sono vagliate da mia moglie, li leggiamo insieme e, se non trasmettano nulla, li cestiniamo. Dedicarsi alla scrittura per me è stato motivo di riscatto. Non ho avuto una vita semplice, oggi vivo con l’ossigeno ma, quando impugno la penna, e i versi riempiono di getto le pagine bianche, mi sento rinascere. Vorrei che i miei libri avessero lo stesso effetto curativo per chi soffre, per i malati, per chi pensa che non ci possa essere un futuro”. E di volumi Palmisani ne ha scritti diversi. Al mio petalo Carmen, L’universo è racchiuso in te, Il velo che avvolge l’anima, Eppure vivo, Cominciammo a camminare insieme sono solo alcuni dei titoli che, editi da Booksprint, compongono la sua bibliografia: “I sentimenti -sottolinea- occupano la stragrande maggioranza delle mie opere. Che vogliono mettere a nudo, anche da un punto di vista filosofico, i pensieri delle persone. Molti mi dicono che, leggendo le mie poesie, ritrovano le sensazioni che vivono quotidianamente e questo perché la mia scrittura ha proprio l’obiettivo di toccare le corde più profonde del nostro essere, di smuovere quei pensieri lasciati, troppo spesso, in un calderone indefinito”. Amore, dunque. Ma anche natura, pace, umanità. Sono tanti i temi che le poesie di Carlo Palmisani mettono in evidenza: “Cerco di interpretare -afferma il poeta- tutti i momenti di vita che ognuno di noi vive. Anche facendo i conti con elementi negativi come l’odio e la guerra. Non bisogna nascondere nulla a chi mi legge, ma dare la sensazione che una via d’uscita è sempre possibile. I miei componimenti del resto affrontano interrogativi importanti sul significato della vita e su quello che la dura realtà mi ha insegnato. Metto sul tavolo insomma domande alle quali ognuno di noi offre la propria risposta ma che, in qualche modo, scuote le nostre coscienze e le costringe a non voltare lo sguardo dall’altra parte”…

