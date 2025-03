Contessa (Consorzio Build) – Ottimo il riordino proposto da Forza Italia in materia di edilizia, ambiente e urbanistica

(Adnkronos) – Brindisi, 28 marzo 2025. Esprimo il mio più convinto apprezzamento per il lavoro svolto da Forza Italia, in particolare dall’onorevole Erica Mazzetti, con la proposta di legge per la delega al Governo in materia di edilizia, ambiente e urbanistica. Si tratta di un’iniziativa tanto attesa quanto necessaria: da anni il settore delle costruzioni è soffocato da una normativa frammentata, sovrapposta e in continua modifica, che ostacola lo sviluppo, la programmazione e la qualità del costruire. Il riordino organico proposto va nella direzione giusta: restituire chiarezza, responsabilità e visione a un comparto strategico per la crescita del Paese. La centralità del progetto, la sostenibilità urbana, la semplificazione amministrativa e il riconoscimento delle professionalità tecniche sono i pilastri di una nuova stagione per l’edilizia italiana. Come Consorzio BUILD, che aggrega imprese impegnate ogni giorno a costruire e a riqualificare il patrimonio esistente, salutiamo con favore la volontà di guardare finalmente al futuro, alle città come luoghi da vivere, e all’edilizia come leva di benessere e innovazione. Non può esistere vera rigenerazione urbana senza un quadro normativo chiaro, stabile e lungimirante. Ora che il PNRR si avvia a esaurire i suoi effetti – concentrati in larga parte sull’ammodernamento del patrimonio pubblico e con ricadute economiche importanti – è giunto il momento di spostare l’attenzione sul patrimonio immobiliare privato, che rappresenta la vera sfida per i prossimi anni. Anche in questo caso, gli interventi di riqualificazione genereranno effetti significativi sul piano economico e occupazionale, ma per poterli attivare è indispensabile una cornice normativa chiara, stabile e coerente. Il Piano Casa proposto dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, va esattamente in questa direzione: affrontare con decisione l’emergenza abitativa e la vetustà diffusa del costruito. Ma per trasformare questa visione in realtà, serve una legislazione all’altezza della sfida. Solo così sarà possibile avviare una vera rigenerazione urbana, completa, strutturata e sostenibile.

Angelo Contessa

Amministratore

Consorzio Stabile BUILD s.c.ar.l.



Contatti:



