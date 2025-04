Coppa Italia. Milan – Inter, quarto derby di stagione Per i nerazzurri arriva la prima vittoria dell’anno con i rossoneri, a 2,15 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 01 aprile 2025 – Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi per la quarta volta in stagione, stavolta in palio c’è la finale di Coppa Italia. Se in campionato i nerazzurri hanno un vantaggio di 20 punti sui rossoneri, guardando ai derby di questa stagione il bilancio è nettamente in passivo per la squadra di Inzaghi, con due sconfitte e un pareggio. L’Inter si presenta al match imbattuto da 8 gare mentre i cugini rossoneri arrivano da 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, uno stato di forma che fa pendere la bilancia degli esperti di Sisal dalla parte dell’Inter: la vittoria nerazzurra nella gara di andata è infatti a 2,15, un altro successo del Diavolo si gioca a 3,50, mentre il pareggio che rimanderebbe tutto alla gara di ritorno è a 3,30. Il vantaggio interista aumenta in ottica passaggio turno, a 1,40 contro il 3,00 del Milan in finale. L’attacco nerazzurro è il più prolifico della Serie A, con 67 reti, i rossoneri hanno sempre segnato nelle ultime 7 gare, ecco perché è probabile che entrambe vadano a segno, a 1,57, con l’Over 2,50 a 1,72 che prevale sull’Under, a 2,00. L’ultimo scontro diretto si è concluso 1-1, risultato che anche stavolta sembra il più probabile, a 6,50, con lo 0 a 1 e l’1-2 a 9,25. Il 3 a 2 per il Milan, stesso finale della finale di Supercoppa Italiana, sembra improbabile, a 33 volte la posta. Conceicao si affida a Gimenez e Leao, marcatori rispettivamente a 3,00 e a 4,00, occhio anche a Pulisic, a 3,50 e Abraham, anche lui a 4,00. Assenze pesanti invece per l’Inter che dovrà fare a meno di Dumfries, Zielinsky e soprattutto dei gol di Lautaro Martinez: Thuram è pronto a non farlo rimpiangere, con il gol a 2,50, mentre la rete di Arnautovic, candidato a fare le veci dell’argentino, è a 3,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)