Dal CES di Las Vegas WMF lancia nuove iniziative globali per il 2025: focus su AI, imprese e startup tra Milano, San Francisco e Bologna

(Adnkronos) – Presentati al CES di Las Vegas i progetti di WMF For AI 2025: una piattaforma globale per connettere aziende, startup e venture capital attraverso eventi, call internazionali e l’AI Global Summit. San Francisco diventa il ponte strategico per entrare nel mercato americano. Cosmano Lombardo: «Costruiamo un ecosistema che genera opportunità per innovatori e imprese, affrontando le sfide globali» Bologna, 14/01/2025 L’Italia si afferma come protagonista dell’innovazione al CES di Las Vegas, la più grande fiera internazionale dedicata alla tecnologia, svoltasi dal 7 al 11 gennaio 2025. All’interno dell’Arena Italia, nel cuore di Eureka Park,

WMF – We Make Future

, tra le principali fiere internazionali sull’innovazione AI, Tech e Digital, ha presentato la sua azione globale per il 2025, con un focus sul supporto allo sviluppo AI e il coinvolgimento di aziende, startup e investitori internazionali.



Una piattaforma globale per imprese, VC e startup

Il 2025 segna una svolta per WMF, che rafforza il proprio ruolo di piattaforma globale per connettere grandi aziende, startup innovative e venture capital. Tra le iniziative annunciate e afferenti alle progettualità di WMF For AI 2025, spazio alla Call for Exhibit dedicata ad aziende e realtà internazionali operanti nel campo dell’intelligenza artificiale, del digitale e del mondo tecnologico. Questa call offre l’opportunità alle aziende di esporre le proprie soluzioni all’interno dell’area fieristica del WMF 2025 (4-6 giugno, BolognaFiere), che si pone come hub internazionale per l’AI applicata ai vari settori industriali anche grazie all’AI District. «l’area fieristica del WMF è progettata per essere un luogo d’incontro tra innovatori, aziende e investitori, creando un ecosistema che favorisce la nascita di partnership strategiche e la crescita del settore a livello globale», ha spiegato Cosmano Lombardo, CEO e founder di Search On Media Group e ideatore di WMF. Sempre in area fieristica gli incontri B2B con possibilità per le aziende di individuare clienti verticali per diversi settori rappresentati al WMF. È possibile richiedere il proprio spazio all’interno dell’area fieristica compilando il form nella pagina dedicata, usufruendo inoltre di bandi e agevolazioni previsti per la partecipazione a Fiere internazionali certificate.



San Francisco: un ponte strategico tra Europa e Stati Uniti

La collaborazione tra Europa e Stati Uniti sarà al centro del primo evento di WMF a San Francisco, previsto per il 17 e 18 marzo 2025 presso gli spazi di Innovit e realizzato con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’evento rappresenta un’occasione unica per aziende e startup che vogliono accedere al mercato americano o rafforzare la propria presenza internazionale: partecipando avranno l’opportunità di connettersi con nuovi clienti e venture capitalist internazionali, corporate e istituzioni, attraverso un programma ricco di attività, tra cui pitch session, incontri B2B, panel con investitori e interventi di esperti AI come Nestor Maslej, Research Manager di HAI – Human Centered Artificial Intelligence. Oltre alla call che selezionerà 4 startup AI italiane e 4 americane, che si contenderanno premi tra cui la partecipazione al WMF 2025 e la visibilità internazionale garantita dall’evento – 70.000 presenze da 90 Paesi, oltre 700 espositori e più di 3.000 startup e innovation stakeholder nel 2024 – le aziende interessate a entrare nel mercato americano potranno richiedere supporto personalizzato e informazioni specifiche per partecipare alla tappa di San Francisco e non solo. Maggiori informazioni compilando il form del progetto WMF For AI. «San Francisco rappresenta una tappa fondamentale del nostro International Roadshow: non solo per le startup, ma anche per le aziende che vogliono accedere al mercato americano e per gli investitori alla ricerca di nuove opportunità nel settore AI», ha sottolineato Cosmano Lombardo CEO e founder di Search On Media Group e ideatore del WMF.

AI Global Summit: le grandi aziende al WMF 2025

Il momento culminante dell’anno sarà l’ AI Global Summit, l’evento internazionale verticale sull’AI che si terrà durante il WMF a Bologna dal 4 al 6 giugno. L’evento vedrà la partecipazione delle più grandi aziende internazionali e di speaker di fama mondiale per discutere delle applicazioni dell’intelligenza artificiale in settori strategici come sanità, mobilità, sostenibilità e cultura. Tra i partecipanti delle edizioni passate anche nomi come Sir Tim Berners-Lee, Federico Faggin, Manuel Castells e Jerry Kaplan: per il 2025 attesi ulteriori personalità di spicco e rappresentanti delle principali aziende tech mondiali. Parallelamente, le aziende interessate a soluzioni AI o all’individuazione di nuovi collaboratori e clienti potranno partecipare agli incontri B2B, con investitori, startup e partner strategici. Per richiedere informazioni sugli incontri B2B è possibile compilare il form nella pagina dedicata.

AI Festival di Milano e collaborazione con il Tecnopolo di Bologna

Il 26 e 27 febbraio, sempre organizzato da WMF tra le iniziative di WMF For AI, si terrà l’AI Festival di Milano, che vede Main partner Università Bocconi, e gode della partnership di realtà come Cineca, Intel ed ESA – Agenzia Spaziale Europea. Qui le migliori 6 startup selezionate attraverso la call

“AI 4 Future”

presenteranno progetti innovativi a pubblico e investitori presenti, e altre 30 verranno selezionate per approdare a giugno al WMF 2025, competendo con startup AI da tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con il Tecnopolo di Bologna, sede del supercomputer Leonardo, e alla Città Metropolitana di Bologna, alcune delle startup avranno inoltre l’opportunità di essere selezionate per accedere agli spazi del Tecnopolo, aprendo nuove frontiere di ricerca e sviluppo.

WMF – We Make Future: una visione globale per il futuro dell’AI

Con oltre 90 Paesi coinvolti nell’edizione 2024 e una rete globale di partner, WMF si conferma come punto di riferimento per l’innovazione, offrendo ad aziende, investitori e startup strumenti e opportunità per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. «La nostra missione è chiara: connettere talenti, aziende e risorse per costruire insieme un futuro più sostenibile e inclusivo», ha concluso Lombardo.

WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

