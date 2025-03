Dall’unione di due appartamenti nasce un’oasi verde tra comfort e luce spettacolare

(Adnkronos) – Milano, 31 marzo 2025 – A Milano, nei pressi del nuovo Scalo Farini, due appartamenti sono stati trasformati in un unico attico di 310 mq. L’obiettivo principale era creare spazi aperti e luminosi, con ampie vetrate che permettessero alla luce naturale di inondare gli ambienti, offrendo una vista panoramica sul cielo milanese. Questo ambizioso progetto nasce dalla visione di un giovane imprenditore, Francesco Nazari Fusetti, che ha deciso nel 2019 di ristrutturare l’abitazione combinando soluzioni di design innovative e funzionali, creando spazi eleganti e confortevoli, dallo stile unico. L’intero concept della ristrutturazione ruota attorno ai concetti di “verde”, per offrire un ambiente che faccia dimenticare di essere nel pieno centro di Milano e di “luce”, che entra dalle finestre Oknoplast e attraverso cui la natura si nutre. Una parete verticale di oltre 15 mq completamente ricoperta di

piante accompagna la salita lungo le scale che portano alla grande terrazza, regalando un’esperienza immersiva nella natura. Saliti al piano superiore, la vista si apre su un terrazzo che ospita una zona dining, una veranda attrezzata con palestra, una sauna vetrata e una piscina. Il tutto circondato da piante tropicali e mediterranee. La continuità indoor – outdoor è accentuata dalla luce che entra abbondante, sia al piano inferiore sia all’interno della veranda. In fase di progettazione sono stati scelti gli infissi Oknoplast proprio per la loro capacità di massimizzare la luce naturale, offrendo al contempo un’ottima tenuta termica e una protezione contro i rumori della città. Un investimento nel comfort abitativo, che ha trasformato questa residenza in un’oasi urbana affascinante. La finestra Prolux Evolution utilizzata nella zona giorno – tra living e dining room – e all’interno di una delle camere da letto è progettata per offrire il massimo della luminosità e dell’efficienza energetica. Grazie al profilo ridotto dell’anta, permette di ampliare la superficie vetrata, garantendo un maggiore ingresso di luce negli ambienti (+22% di luce naturale rispetto a una tradizionale finestra in PVC di pari dimensioni). Realizzata in PVC di alta qualità, questa finestra assicura eccellenti prestazioni termoacustiche (Uw fino a 0,78 W/ m²K), combinando funzionalità con un design moderno e simmetrico, raggiunto anche grazie alla maniglia centrale. All’interno della camera padronale troviamo lo scorrevole in PVC Prolux Slide, caratterizzato da una chiusura ad alta precisione che garantisce perfetta aderenza tra anta e telaio grazie a chiusure perimetrali. Il suo scorrimento fluido e silenzioso è reso possibile da rulli speciali, che supportano anche ante di grandi dimensioni. Dotato di chiusure aggiuntive per una massima impermeabilità e resistenza al vento assicura elevato comfort termico (Uw fino a 1,0 W/m²K con triplo vetro) e isolamento acustico. Il design minimal e la ferramenta nascosta massimizzano la superficie vetrata, offrendo ambienti luminosi e una vista senza ostacoli. Benessere abitativo e risparmio energetico si uniscono così a un design elegante, moderno e altamente personalizzabile. L’estetica minimale dei serramenti Oknoplast non solo ha valorizzato lo spazio dominato da elementi di arredo moderni mescolati a finiture classiche, come il parquet o le travi in legno a vista o il marmo della cucina, ma ha incorniciato una vista mozzafiato sulla città di Milano.

