Domani la seconda giornata della Bari School ecco il Programma dell’evento di Motore Sanita’

(Adnkronos) – Bari, 31 marzo 2025 – Dall’importanza della prevenzione alla sostenibilità dei modelli sanitari, dal valore clinico dell’innovazione nel monitoraggio glicemico, fino al reinserimento sociale e alla presa in carico regionale: è un programma ricco quello di domani, primo aprile, seconda giornata della Bari School organizzata da Motore Sanità, che prosegue il dibattito sulla sanità del futuro con esperti, istituzioni, stakeholder e rappresentanti delle associazioni dei pazienti. ⇒

Clicca qui

per scaricare il programma

I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti istituzionali di Ignazio Zullo, membro della 10a Commissione permanente del Senato della Repubblica, e Lucia Parchitelli, consigliere regionale della Regione Puglia. A seguire, spazio al punto di vista delle associazioni dei pazienti, con gli interventi di Monica Priore, presidente di FeDer Diabetici Puglia APS e consigliere nazionale di Diabete Italia, e Giuseppe Traversa, presidente del Coordinamento Regionale Fand Puglia e consigliere di presidenza Fand. Uno dei focus della mattinata si concentra sul valore clinico dell’innovazione nel monitoraggio glicemico, con il contributo di Francesco Giorgino, professore ordinario di endocrinologia dell’Università degli Studi di Bari e direttore dell’Unità Operativa di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche presso il Policlinico di Bari, insieme a Luigi Laviola, Professore ordinario di Endocrinologia Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DIMEPREJ) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. A seguire, la tavola rotonda “Dal valore clinico alla sostenibilità: la prospettiva di un nuovo modello di presa in carico regionale” moderata da Annamaria Minicucci, dell’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità, e Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Intervengono Stefania Annese, presidente della Sezione Regionale AMD Puglia – Basilicata, Antonella Caroli, Responsabile Servizio Strategie di Governo e dell’Assistenza Territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale Umano S.S.R., Regione Puglia, Concetta Ladalardo, dirigente amministrativo del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Sanitarie della Regione Puglia, Benedetto Giovanni Pacifico, della Direzione Sezione Bilancio Sanità della Regione Puglia, e Matteo Valentino, segretario regionale di Cittadinanzattiva Puglia. Dopo le conclusioni e la “call to action”, i lavori riprendono con una sessione dedicata all’importanza della prevenzione in senso globale, dagli screening ai vaccini, fino alla prevenzione primaria e secondaria. Introduce Pierluigi Lopalco, consigliere regionale della Regione Puglia, mentre la moderazione è affidata a Valerio Biglione, della Direzione Scientifica di Motore Sanità, e Angela Ianaro, dell’Osservatorio Innovazione Motore Sanità. Intervengono Giuseppe Borriello, responsabile del progetto SINFONIA Prevenzione, Sergio Carbonara, direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale “V. Emanuele II” di Bisceglie, Marisa Cataldo, presidente LILT Bari, Antonio Giovanni De Maria, segretario FIMMG Regione Puglia, Lorenzo Latella, segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania, Donato Monopoli, presidente FIMMG Regione Puglia, e Antonio Velluto, consigliere OMCeO Bari. In chiusura di questa sessione, Giuseppe Errico, presidente IPERS, affronta il tema della transizione dall’ospedale alla casa, analizzando il ruolo della città come luogo di cura. Dopo il light lunch, previsto alle 13.30, il pomeriggio si apre con il tavolo di discussione dedicato alla riabilitazione e al reinserimento sociale, moderato da Sonia Viale, dell’Osservatorio Innovazione Motore Sanità, e Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. Partecipano Mauro Carone, direttore dell’Istituto ICS Maugeri IRCCS di Bari, e Felice Torricelli, presidente ENPAP e direttore sanitario del Centro Diurno Reverie. A seguire, si affronta il tema delle cure dentistiche nei pazienti con disturbi dello spettro autistico, con l’intervento di Nunzio Cirulli, odontoiatra specialista in ortodonzia e responsabile sanitario di una struttura accreditata SSR. La prevenzione nelle cure primarie è invece al centro dell’intervento di Antonio D’Avino, presidente nazionale FIMP, e Silvestro Scotti, segretario generale nazionale FIMMG. L’evento è organizzato da Motore Sanità con i patrocini scientifici di AReSS-Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale di Regione Puglia, ASL di Taranto, Diabete Italia Puglia, Feder Diabetici Puglia APS, FAND-Associazione Italiana Diabetici ODV, FNOPI-Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, HCRM-Associazione Scientifica Hospital & Clinic Risk Managers, Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo, e con il contributo incondizionato di Ascendis Pharma, PMI Science Philip Morris International, Abbott, Chiesi, GPI, LCM-DPI Division, Sweesh Technology, Vitaflo, Biogen, BIOVIIIx, CSL Behring, Kyowa Kirin, Daiichi-Sankyo.

Ufficio stampa Motore Sanità



comunicazione@motoresanita.it



Stefano Tamagnone – 3383703951

Liliana Carbone – 3472642114

www.motoresanita.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)