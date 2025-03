Hostproject, la soluzione senza keybox per l’accesso a case vacanza e B&B in un condominio

(Adnkronos) – Una serratura intelligente senza le antiestetiche cassette per le chiavi: il sistema proposto da Hostproject offre maggiore sicurezza, praticità e risparmio per le strutture ricettive. Milano, 25 marzo 2025. Nel panorama della gestione di case vacanze, B&B e altre strutture ricettive, la sicurezza e la praticità nella gestione degli accessi sono due delle principali preoccupazioni. La gestione delle chiavi, infatti, può risultare complessa e poco sicura, specialmente quando vengono utilizzate cassette esterne per la loro conservazione, le cosiddette keybox. Questi dispositivi stanno risultando non solo antiestetici, ma sono giudicati anche facili obiettivi per i ladri. È notizia recente che città come Roma, Milano e Firenze hanno avviato iniziative per rimuovere questi apparecchi e migliorare l’aspetto delle vie e la sicurezza dei condomini. Una soluzione innovativa arriva da Hostproject, che ha eliminato la necessità delle keybox grazie a una tecnologia avanzata di accesso basata su citofono interno. «Con il nostro sistema – spiegano Danilo Renna e Danilo Volpe, fondatori di Hostproject – non è necessario installare dispositivi visibili che compromettono l’estetica e la sicurezza. La soluzione che proponiamo si basa sull’uso di un citofono interno che consente agli ospiti di accedere all’edificio senza necessità di chiavi fisiche. Attraverso una semplice chiamata da smartphone, il sistema riconosce il numero di telefono registrato e sblocca il portone d’ingresso. È un sistema davvero semplice e sicuro. Non ci sono app da scaricare né necessità di connessione Wi-Fi, quindi anche in caso di problemi con internet. L’ospite può facilmente entrare anche se non parla italiano o ha difficoltà con altre tecnologie. Per installarlo, inoltre, non sono necessarie autorizzazioni condominiali». Il fatto che non sia necessario ottenere permessi per l’installazione del sistema Hostproject è indubbiamente un utile vantaggio. «Molti clienti – sottolinea Renna – ci raccontano che in contesti condominiali complessi ottenere un permesso per installare una keybox esterna può diventare una vera e propria sfida. Con il nostro sistema, invece, possiamo installare il tutto internamente. L’intervento è veloce e non invasivo: in circa un’ora il sistema è pronto a funzionare senza necessità di maneggiare dispositivi esterni, riducendo al minimo i disagi per i residenti». Altro tema basilare nella gestione di case vacanza e B&Bin un condominio è la sicurezza. Hostproject ha pensato anche a questo aspetto. «Per aprire il portone d’ingresso esterno del palazzo montiamo un apparecchio che funziona semplicemente con una SIM e un numero telefonico. Il turista effettua la chiamata, il sistema riconosce il numero di telefono registrato e invia il comando al relè per aprire il portone, senza dover ricevere risposta e parlare con qualcuno. Ogni ospite può avere un numero telefonico esclusivo, e in caso di necessità, l’host può facilmente rimuovere l’autorizzazione, garantendo un controllo completo sugli accessi», spiega Volpe. Con il sistema di Hostproject le strutture ricettive possono finalmente dire addio alle cassette per le chiavi in strada, un sistema sempre meno apprezzato e spesso pericoloso. Offrendo un’alternativa sicura, semplice e tecnologicamente avanzata, Hostproject non solo risolve il problema delle chiavi, ma offre anche un controllo preciso e personalizzato sugli accessi, garantendo la massima tranquillità per gli host e gli ospiti.

Contatti: www.hostproject.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)