Il portale web lavoroefranchising.com festeggia 12 anni di attività con la nuova versione

Lavoroefranchising.com è una realtà che permette di scoprire e valutare le principali realtà che operano nel mondo del franchising e di mettersi in contatto scegliendo tra le proposte più interessanti. Oggi compie 12 anni con la sua presenza online e festeggia rinnovando il suo portale e offrendo nuovi servizi interessanti sia per i franchising sia per i futuri franchisee. In questi dodici anni, Lavoroefranchising.com ha visto come il franchising si dimostri un settore che è riuscito a rafforzare la sua presenza presentando non solo sempre più un'opportunità per i futuri franchisee, ma mostrando anche una buona crescita economica su base annua, come confermato anche dai dati annuali redatti da associazioni come Assofranchising e da studi approfonditi come quelli condotti da Nomisma. Il rapporto di Assofranchising 2023 ha illustrato come nell'ultimo periodo i dati del settore siano in crescita e sottolineano come il comparto sia tra i più interessanti per coloro che vogliono aprire una nuova attività. Nel 2023 il comparto del franchising ha fatturato di oltre 30 miliardi di euro con una crescita oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Una crescita che si riflette positivamente anche sul mondo del lavoro. Infatti, attualmente in Italia il franchising da lavoro a più di 650 mila persone, con un moltiplicare di 2,6 per ogni posto di lavoro attivato dalle attività in franchising. Secondo i dati dello studio di Nomisma l'attività del comparto del franchising ha un impatto complessivo sull'economia pari a 37,122 miliardi di euro di cui 21,7 miliardi sono attribuiti all'attivazione diretta, 11 miliardi di euro all'intero indotto, mentre 4 miliardi di euro vengono attribuiti all'attività indiretta. Un impatto complessivo, secondo Nomisma, del 2,2% del valore aggiunto sul totale prodotto dall'economia nazionale. Negli ultimi anni sono sempre di più gli italiani che vogliono mettersi in proprio e che scelgono di aprire un'attività da soli oppure in franchising. Gli ultimi dati del Ministero delle Finanze nel 2023 hanno registrato l'avvio di oltre 490 mila partite IVA. L'incremento più interessante in termini di apertura di nuove partite IVA è quello che ha interessato le società di capitali, con un 0,8% in più rispetto all'anno precedente. Guardando ai settori che invece hanno interessato le aperture delle nuove partite IVA, questi si concentrano su attività professionali, istruzione, servizi di ristorazione e di accoglienza turistica. Invece, rispetto agli anni precedenti si sono ridotti gli investimenti e le nuove aperture nel settore agricolo. Ma perché scegliere la soluzione proposta dal franchising? Scegliere questa soluzione offre diversi vantaggi ai futuri imprenditori. Oltre al rafforzamento del settore che vede dati di crescita costanti nel corso degli anni, i vantaggi per i franchisee sono per lo più operativi e di gestione. Infatti, in primo piano si può accedere all'avvio di un'attività in proprio sotto l'egida di un marchio già forte e riconosciuto si ottengono servizi come: formazione, arredi, software di gestione, e un supporto costante sia in fase di apertura sia in fase di gestione. Questi sono alcuni dei vantaggi che rendono per i nuovi imprenditori maggiormente interessante la formula del franchising rispetto all'avvio di un'attività in solitaria. Lavoroefranchising.com si distingue come una realtà che in questi 12 anni è stata capace di rispondere efficacemente alle esigenze sia delle aziende sia degli utenti finali, una guida dove trovare il brand giusto per aprire un'attività in franchising



Questo portale si pone come un punto di riferimento per chi cerca informazioni aggiornate e opportunità nel mondo del lavoro e del franchising. L’obiettivo principale del portale è quello di offrire un servizio di qualità che risponda sia alle esigenze delle aziende, intese come clienti, sia a quelle degli utenti, intesi come utilizzatori finali del servizio. Gli utenti di Lavoroefranchising.com possono consultare gratuitamente tutti i contenuti offerti dal portale. Questo include informazioni sempre aggiornate sul mondo del lavoro e del franchising, nonché una vasta gamma di strumenti utili. Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di accedere a un’area dedicata dove consultare e candidarsi a tutte le opportunità lavorative pubblicate dalle aziende clienti. Questa funzionalità consente agli utenti di avere sempre a disposizione un’ampia gamma di offerte di lavoro, facilitando la ricerca di opportunità professionali adatte alle proprie competenze e aspirazioni. Per quanto riguarda l’area dedicata al franchising, Lavoroefranchising.com offre alle aziende la possibilità di mettere in evidenza la propria attività e le proprie offerte in modo mirato. Le aziende possono rivolgersi a un target specifico di utenti, tra cui lavoratori dipendenti, studenti, investitori, imprenditori e neolaureati. Attraverso il portale, queste persone possono individuare il brand che meglio si adatta alle loro esigenze, favorendo l’incontro tra domanda e offerta in modo efficiente.



LavoroeFranchising.com vuole continuare a offrire un servizio ottimale a tutte le aziende e gli utenti che cercano informazioni sul franchising. Per questo motivo ha deciso di introdurre delle novità che potessero in primo piano facilitare la navigazione sul sito, rendendo sempre più accessibili sia le informazioni presenti sia le opportunità commerciali. Attraverso l’ampliamento della sezione dedicata agli utenti il portale ha cercato di rendere maggiormente fruibili i contenuti, le risorse e gli strumenti per chi cerca le nuove opportunità in franchising e le sezioni di supporto per facilitare la scelta del settore al quale poter accedere.

Le nuove sezioni includono infatti anche diverse guide dettagliate, studi di settore, casi di successo e consigli pratici per orientarsi nel mondo del lavoro e del franchising. Il nuovo motore di ricerca interno invece è pensato per permettere agli utenti di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno, filtrando i risultati per categoria, settore, regione e altri criteri rilevanti che sono in grado di rendere più semplice la ricerca delle aziende in franchising. Tra le novità c'è anche la presenza rafforzata sui social media che serve a portare maggior visibilità alle aziende ma anche una più ampia possibilità di intercettare gli utenti interessati con contenuti mirati che riportano le ultime novità, che permettono di discutere sui temi del momento e di leggere articoli esclusivi. Il portale per i suoi 12 anni ha lanciato anche una nuova newsletter. Questa include: articoli esclusivi, notizie di settore, opportunità di lavoro e franchising, e molto altro ancora. Iscrivendosi, gli utenti possono ricevere direttamente nella loro casella di posta tutte le informazioni più rilevanti. La piattaforma ha subito anche un restyling completo, con una grafica rinnovata che migliora l'usabilità e l'estetica del sito. Il design moderno e intuitivo facilita la navigazione e rende più piacevole la consultazione dei contenuti. Le pagine sono ora più snelle e veloci, garantendo un'esperienza utente ottimale sia su desktop che su dispositivi mobili. Infine, proprio in occasione dei festeggiamenti per i 12 anni di Lavoroefranchising.com le aziende che si desiderano iscrivere al portale potranno ottenere uno sconto del 50% sull'abbonamento, un'opportunità molto interessante per coloro che vogliono ampliare la loro visibilità verso un pubblico in target.

