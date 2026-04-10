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Il trading di petrolio greggio su Phemex TradFi registra un’impennata del 300% a causa della volatilità innescata dal cessate il fuoco, con conseguente domanda record

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

APIA, Samoa, 10 aprile 2026 /PRNewswire/ — Phemex, una piattaforma di scambio di criptovalute incentrata sull’utente, ha riferito che il volume di future perpetui sul petrolio greggio sulla sua piattaforma TradFi è aumentato di oltre il 300% su base settimanale, dopo che l’annuncio del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha innescato la più grande oscillazione giornaliera del prezzo del petrolio dalla Guerra del Golfo del 1991. 

Phemex TradFi offre future perpetui sul petrolio greggio WTI (XTI) e Brent (XBR) regolati in USDT, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza date di scadenza, consentendo ai trader di reagire agli eventi geopolitici indipendentemente dagli orari di mercato tradizionali. Il volume settimanale di scambi di petrolio greggio su Phemex TradFi ha superato i 300 milioni di dollari, con la quota di questo asset sul volume totale di TradFi quadruplicata, passando da circa il 3% al 12% nella settimana della crisi. Il 7 aprile, il volume giornaliero di petrolio greggio ha raggiunto il massimo storico di 85 milioni di dollari, con un aumento di 4,6 volte, mentre il WTI è crollato di oltre il 15% poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco. Nel corso dell’ultima settimana, oltre 8.000 trader unici hanno partecipato alle negoziazioni di contratti petroliferi, con un numero di utenti attivi giornalieri che ha superato per la prima volta quota 2.000. 

“Il petrolio greggio è passato da essere un’offerta di nicchia a diventare una delle nostre classi di asset in più rapida crescita praticamente da un giorno all’altro”, ha dichiarato Federico Variola, CEO di Phemex. “Quando il prezzo del WTI è crollato di 12 dollari dopo la chiusura dei mercati, in seguito all’annuncio del cessate il fuoco, le borse merci tradizionali erano chiuse. I nostri trader non hanno dovuto aspettare, erano già posizionati e hanno potuto sfruttare il movimento in tempo reale”. 

Poiché la volatilità dei mercati finanziari è sempre più influenzata dagli sviluppi geopolitici in tempo reale, si prevede una crescita della domanda di accesso continuo ai mercati. Il recente aumento delle transazioni di petrolio greggio su Phemex TradFi evidenzia una più ampia transizione verso infrastrutture di trading sempre attive, in cui gli asset tradizionali sono accessibili tramite sistemi nativi delle criptovalute. Phemex continuerà ad ampliare la sua offerta TradFi, consentendo ai trader di reagire agli eventi globali con maggiore velocità, flessibilità e precisione in tutte le classi di attività. 

Informazioni su Phemex 

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull’utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all’esperienza utente, alla trasparenza e all’innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito  https://phemex.com/
 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2953044/Phemex_TradFi_Crude_Oil_Trading_Surges_300__as_Ceasefire_Volatility_Sparks_Record_Demand.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-trading-di-petrolio-greggio-su-phemex-tradfi-registra-unimpennata-del-300-a-causa-della-volatilita-innescata-dal-cessate-il-fuoco-con-conseguente-domanda-record-302739168.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

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