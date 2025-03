Innovazione nella produzione dell’olio d’oliva: un approfondimento dell’agronomo Maria Saveria Modaffari

(Adnkronos) – Roma, 26/03/2025. Il settore della produzione di olio d’oliva è in continua evoluzione e presenta costantemente nuove innovazioni volte a migliorare la qualità dell’olio extravergine. Queste innovazioni riguardano sia le tecniche di coltivazione delle olive che i processi di estrazione dell’olio stesso. La coltivazione delle olive è fondamentale per ottenere un olio di alta qualità. Negli ultimi anni, sono state introdotte diverse innovazioni che consentono di migliorare la resa degli ulivi e la qualità delle olive stesse. Alcune delle nuove tecniche di coltivazione includono:l’irrigazione controllata che consente di regolare in modo preciso l’apporto di acqua alle piante, garantendo una migliore gestione delle risorse idriche e una crescita più equilibrata degli ulivi; l’impiego di droni che vengono utilizzati per monitorare le condizioni delle piante, individuando eventuali malattie o carenze nutritive in modo tempestivo e accurato;l’agricoltura di precisione che grazie all’utilizzo di sistemi di monitoraggio avanzati, è possibile effettuare trattamenti specifici alle piante in modo mirato, riducendo l’uso di pesticidi e migliorando la salute degli ulivi. L’estrazione dell’olio d’oliva è un processo cruciale per ottenere un prodotto di alta qualità. Grazie alle innovazioni tecnologiche, oggi è possibile utilizzare tecniche avanzate che permettono di preservare al meglio le caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine. Alcune di queste tecniche includono:la macinazione a freddo, che consente di ottenere un olio d’oliva di alta qualità senza sottoporre le olive a temperature elevate, preservando così le proprietà organolettiche dell’olio;l’utilizzo di separatori centrifughi che permettono di separare l’olio dagli altri componenti delle olive in modo rapido ed efficiente, riducendo al minimo l’ossidazione dell’olio durante l’estrazione;il filtraggio a freddo che permette di eliminare eventuali impurità presenti nell’olio d’oliva senza alterarne le caratteristiche organolettiche, garantendo così un olio di alta qualità. Le innovazioni nella produzione di olio d’oliva offrono numerosi vantaggi sia per i produttori che per i consumatori. Alcuni dei principali vantaggi includono: un olio d’oliva di alta qualità, con un aroma e un sapore più intensi e bilanciati;un processo di produzione più efficiente, che consente di ottenere una maggiore resa di olio dalle olive;una maggiore sostenibilità ambientale, grazie all’utilizzo più oculato delle risorse idriche e all’uso ridotto di pesticidi;una migliore tracciabilità del prodotto, che permette ai consumatori di conoscere l’origine e le caratteristiche dell’olio d’oliva che acquistano. In conclusione, le innovazioni nella produzione di olio d’oliva stanno ridefinendo il futuro dell’olio extravergine. Grazie a nuove tecniche di coltivazione delle olive e a processi di estrazione sempre più avanzati, è possibile ottenere un olio di alta qualità, che conserva intatte le sue caratteristiche organolettiche. Queste innovazioni offrono numerosi vantaggi sia per i produttori che per i consumatori, contribuendo a promuovere un settore sempre più sostenibile e di qualità.

