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KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design: assegnata la borsa di studio al progetto vincitore

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Si conclude il progetto che ha coinvolto giovani creativi nella progettazione di accessori innovativi per KIWI Air, uno dei prodotti di punta di KIWI Vapor. Il premio è stato assegnato al Team Papaya, selezionato da una giuria d’eccellenza.
 

 

Milano, 10 aprile 2026 – Si è concluso il progetto KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design, nato per sostenere i giovani talenti e promuovere il dialogo tra formazione, creatività e industria. La borsa di studio è stata assegnata al Team Papaya, gruppo vincitore composto da tre studenti, selezionato per la qualità progettuale, la coerenza con i valori del brand e il potenziale di sviluppo dell’idea presentata. 

 

Il progetto ha coinvolto studenti e giovani creativi nella progettazione di accessori per KIWI Air, invitandoli a interpretare la visione del brand attraverso soluzioni accessibili, seriali, funzionali ed espressive, capaci di rispondere a bisogni reali e di trasformarsi in oggetti identitari. 

 

A decretare il vincitore è stata una giuria composta da KIWI Vapor, IED – Istituto Europeo di Design, Daniele Calcaterra, la redazione di Caffè Design, NSS Magazine e l’ex studentessa IED Cristina Ferrara, che ha valutato i progetti secondo criteri di originalità, innovazione e coerenza con il DNA del brand. 

 

Come sottolineato da Mattia Sparacino, fondatore e CEO di KIWI Vapor: 

 

“Questo progetto rappresenta per noi un investimento concreto nelle nuove generazioni. Il talento di Alessandro, Edoardo e Marina, studenti del Team Papaya, dimostra come creatività e visione possano tradursi in soluzioni reali, pensate per il presente ma capaci di guardare al futuro.” 

 

Anche IED – Istituto Europeo di Design conferma, attraverso questa collaborazione, il proprio impegno nel creare occasioni di confronto diretto tra studenti e industria, favorendo percorsi formativi orientati all’innovazione e alla sperimentazione. 

 

Con l’assegnazione della borsa di studio, KIWI Vapor e IED rafforzano una partnership che mette al centro i giovani, offrendo loro strumenti concreti per sviluppare il proprio talento e contribuire attivamente all’evoluzione del design contemporaneo. 

KIWI
 

La storia di KIWI inizia di recente, nel 2019, quando Vapour International fonda KIWI Vapor e lancia sul mercato italiano il primo KIWI Starter Kit. Ad un anno dalla sua fondazione i nuovi accordi con le grandi distribuzioni europee hanno consentito a KIWI di essere presente in diversi mercati internazionali fino ad entrare nei canali di distribuzione globale. Ad oggi i prodotti KIWI vengono distribuiti in 55 Paesi anche grazie ad oltre 45.000 punti vendita che hanno scelto di lavorare con KIWI. Sono invece oltre 65 le partnership su scala globale che permettono a KIWI di presenziare tanti mercati grazie al lavoro di un team giovanissimo guidato da un CEO altrettanto giovane, Mattia 

Sparacino, che negli anni si è dedicato all’evoluzione dei modelli KIWI seguendo i più alti standard tecnologici e di sicurezza. 

MATERIALI FOTOGRAFICI
 

Disponibili al seguente link: https://www.dropbox.com/scl/fo/eccj4qkvtv2qb3nc1ygph/ALFv4YAYFJCypHEizWsGpVI?rlkey=a4vn7bxwkxix6dhbeb2otn050&st=uucajsni&dl=0 

Contatti:
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comunicati@immediapress.it

CONTATTI PER LA STAMPAMichela Bursic Frketin: PR & Content Creator Specialist+385 916112750 michela.bursicfrketin@vapint.com
Marco Giampaolo: Media & Communication Manager+39 3517460713 marco.giampaolo@vapint.com 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

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