La Romania ottiene un riconoscimento a livello mondiale: CAHM Europe riceve il Green & Organic Award alla 57ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

BUCAREST, Romania, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ — L’azienda rumena CAHM Europe ha vinto il Green & Organic Award ai Cosmoprof Awards 2026, nell’ambito del Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, uno degli eventi mondiali più prestigiosi dedicati al settore beauty. Il riconoscimento viene assegnato per Qpearl® – CycleOne, un’innovativa soluzione sostenibile pensata per sostituire i tradizionali gel doccia e shampoo liquidi.

Selezionato da una giuria internazionale composta da esperti del settore, il prodotto si è distinto tra i finalisti provenienti da Germania, Spagna e Finlandia grazie al suo livello di innovazione, sostenibilità e rilevanza sul mercato. Il premio mette in luce il ruolo sempre più importante della Romania nell’offrire soluzioni all’avanguardia volte ad affrontare le principali sfide ambientali nei settori della cosmesi e dell’ospitalità.

Nuovo approccio alla cura della persona sostenibile

QPearl® – CycleOne presenta un innovativo sistema basato su perle detergenti che si attivano a contatto con l’acqua. Ogni perla ultra-concentrata contiene l’equivalente di 50 ml di prodotto tradizionale in una singola dose da 2 ml. Racchiuse in una membrana di biomateriale completamente idrosolubile, le perle vengono erogate da un dispenser riutilizzabile, eliminando così la necessità di ricorrere alla plastica monouso.

Il sistema è stato progettato per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale, con una diminuzione delle emissioni di CO₂ fino al 93% lungo l’intera catena di valore. Affrontando il problema dell’uso diffuso della plastica monouso negli hotel e nel settore della cura della persona, questa soluzione risponde alla crescente domanda globale di alternative sostenibili.

“Il premio Green & Organic Award ai Cosmoprof Awards rappresenta per noi più di un semplice riconoscimento: è la dimostrazione che l’innovazione sviluppata in Romania può competere ai massimi livelli”, ha dichiarato Andrei Severin, amministratore delegato di CAHM Europe. “Siamo partiti da un problema concreto, rappresentato dall’enorme quantità di rifiuti di plastica nel settore dell’ospitalità, progettando una soluzione efficiente, sostenibile e facile da usare”.

Crescente riconoscimento internazionale

Qpearl® ha già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un Gold Award per il design ecosostenibile a Parigi e un Bronze Award a Los Angeles. È stato inoltre presentato al Cosmotrends di Bologna e premiato in occasione di concorsi di settore a Madrid, rafforzando così la sua rilevanza a livello mondiale.

Ampliamento delle opportunità a livello globale

Con l’obiettivo di integrare sostenibilità, tecnologia ed esperienza utente, Qpearl® – CycleOne apre nuove opportunità di espansione internazionale, in particolare nei settori dell’ospitalità e della vendita al dettaglio, dove la domanda di soluzioni ecocompatibili è in crescita. CAHM Europe gestisce uno degli impianti più all’avanguardia dell’Europa orientale nel settore dei cosmetici per hotel e dei prodotti per la cura della persona, distribuendo i propri marchi Sense, Botanika, Omnia, Holiday Care e altri in oltre 30 Paesi, nel rispetto degli standard 5S e utilizzando imballaggi in rPET riciclabile e PlantBottle, oltre a riciclare i materiali.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2951442/Imagine_QPearl_Cosmoprof_2026.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2951743/CAHM.jpg



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