L’azienda innovatrice del settore e-bike Avinox alimenta la prossima generazione di biciclette elettriche con il lancio di Avinox M2S e Avinox M2 insieme a 60 marchi di bici leader del settore

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Nuove batterie Avinox introdotte per la prima volta, che permettono agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro guida

SHENZHEN, China, 9 aprile 2026 /PRNewswire/ — Avinox, l’azienda innovatrice del settore e-bike che ha creato il pluripremiato Avinox M1, lancia oggi Avinox M2S e Avinox M2, la nuova evoluzione dei sistemi motore Avinox che offre potenza, controllo, autonomia ed efficienza senza pari. Oltre 60 partner del settore hanno integrato i più recenti sistemi Avinox, tra cui Amflow, Atherton, BH, Canyon, Commencal, Crestline, Crussis, Forbidden, Megamo, Mondraker, Pivot, Propain, Raymon, Rotwild, Steppenwolf, Teewing, Thömus, Unno, Whyte e altri ancora.

“Avinox continua a espandere la propria presenza sul mercato con innovazioni come i nuovi sistemi di propulsione presentati oggi”, ha dichiarato Ferdinand Wolf, Product Experience Director presso Avinox. “La nostra consolidata indipendenza come azienda ha solo elevato e accelerato l’impegno di Avinox verso l’eccellenza e la leadership nel settore, e non vediamo l’ora di apportare cambiamenti positivi allo status quo con nuovi prodotti che facciano progredire il settore. Dal lancio di Avinox M1 nel 2024, abbiamo ottenuto un notevole sostegno e una grande popolarità tra i produttori e gli utenti. Con l’annuncio di oggi, Avinox ha il privilegio di collaborare con oltre 60 tra i principali brand OEM di biciclette, e siamo entusiasti di averli con noi nel viaggio per cambiare il mondo delle e–bike.”

Unità leggera e compatta

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’Avinox M1 è la sua compattezza abbinata a un peso ridotto. Sia Avinox M2S che M2 mantengono quasi esattamente le dimensioni compatte di M1, con un peso di circa 2,59 kg e 2,65 kg1 rispettivamente. L’M2S offre un aumento del 45 % della densità di potenza e del 21,6 % della densità di coppia1 rispetto all’unità motore Avinox M1, mentre l’M2 offre un aumento del 4,6% della densità di potenza.1



Maggiore potenza e coppia, guida più silenziosa e motori a temperature più basse

Avinox continua a ridefinire i limiti della potenza nelle e-bike. Il nuovo motore ad alte prestazioni Avinox M2S introduce una potenza massima di 1.500 W, una coppia massima di 150 Nm e una coppia continua di 130 Nm1, offrendo un’elevata potenza e un’assistenza fluida, sotto il totale controllo del ciclista. Anche il motore Avinox M2 promette una guida potente, con un limite di potenza di picco di 1100 W, una coppia di picco di 125 Nm e una coppia continua di 110 Nm1.

Nonostante l’aumento di potenza, il rumore è mantenuto al minimo, con i sistemi di trasmissione che operano con un livello di pressione sonora ≤ 45 dBA.1 L’Avinox M2S elimina il gioco degli ingranaggi e il rumore da pedal kickback grazie a un design a doppio ingranaggio in presa, mentre l’Avinox M2 utilizza ingranaggi elicoidali per ridurre i colpi e i rumori di sferragliamento, anche sui terreni più sconnessi.

Il nuovo sistema di trasmissione Avinox M2S integra inoltre un sensore di temperatura, abbinato a nuove alette di raffreddamento e avvolgimenti a filo piatto. Ciò migliora significativamente la dissipazione del calore e riduce la perdita di energia, garantendo una potenza elevata stabile e costante.

Ampia capacità della batteria per estendere l’autonomia

L’ultima batteria integrata sviluppata dall’azienda, la Avinox FP700, è una batteria ad alta energia da 700 Wh che sprigiona tutto il potenziale del motore, gestendo facilmente le uscite sulla lunga distanza. Con un peso di 3,18 kg e una densità energetica di 220 Wh/kg, Avinox FP700 supporta anche la ricarica rapida GaN 3x per un efficiente ripristino dell’energia, passando dallo 0% all’80% in 1 ora e 16 minuti1.

Il lancio di oggi include anche le prime batterie rimovibili di Avinox: Avinox RS800 e Avinox RS600. Che si tratti di spostarsi in città o di escursioni a lungo raggio, le batterie possono essere facilmente rimosse per la ricarica grazie a un semplice sistema di sgancio rapido, offrendo la possibilità di caricare la batteria senza dover portare l’intera bici vicino a una presa di corrente. La batteria Avinox RS800 vanta un’elevata densità energetica di 200 Wh/kg, pesa solo circa 4 kg e offre 800 Wh di energia, mentre Avinox RS600 fornisce 600 Wh di energia e pesa appena circa 2,96 kg,1 caratteristiche che la rendono adatta a brevi uscite quotidiane.

La batteria Avinox RS600 può anche essere montata esternamente sul telaio della bicicletta per fungere da batteria aggiuntiva, estendendo in modo significativo distanza e durata delle uscite ed eliminando la paura di rimanere senza batteria durante il percorso.

Controllo e navigazione in un colpo d’occhio

Avinox presenta anche due nuovi schermi di controllo: Avinox DP100-F e il DPC100. Questi display di controllo OLED a colori da 2 pollici garantiscono prestazioni anche in caso di pioggia e su percorsi fangosi. Le nuove funzionalità includono:

App Avinox Ride

L’ultima versione dell’app Avinox Ride offre agli utenti un controllo ancora maggiore dal proprio telefono, includendo nuove funzionalità come:

Connettività totale Avinox

I sistemi Avinox sono stati progettati per l’interoperabilità, consentendo l’utilizzo dei principali componenti Avinox su diversi modelli Avinox. I motori, le batterie e i touchscreen di nuova generazione sono compatibili e intercambiabili con quelli della generazione precedente, e viceversa.

Disponibilità

Per potenziali partnership commerciali, contattateci a: sales@avinox-ebike.com



Per maggiori informazioni, visitate www.avinox-ebike.com.

Qualità certificata e supporto globale

I componenti del sistema motore Avinox sono stati rigorosamente testati e certificati dagli enti riconosciuti TÜV SÜD e TÜV Rheinland1. La rete globale di Avinox, con oltre 20 centri di assistenza, garantisce ai rider un accesso rapido e professionale al supporto.

1 Tutti i dati sono stati acquisiti in ambienti controllati. L’esperienza effettiva può variare. Per ulteriori informazioni, consultate www.avinox-ebike.com.

About AvinoxAvinox è un’azienda specializzata in sistemi per e-bike che sviluppa tecnologie integrate per alimentare la nuova generazione di biciclette elettriche. Innovatrice del sistema di trasmissione per e-bike Avinox premiato, l’azienda sviluppa sistemi e prodotti che lavorano insieme per offrire un’esperienza di guida naturale e reattiva. Avinox rappresenta una nuova generazione di fornitori di sistemi per e-bike, focalizzata su integrazione fluida, efficienza e capacità digitali, guidata da tecnologie all’avanguardia e da un design attento. Con un impegno costante verso l’eccellenza tecnologica e prestazioni senza compromessi, Avinox sfida gli standard del settore e ridefinisce il modo in cui una e-bike viene progettata. I principali produttori di biciclette a livello globale hanno adottato la visione dell’azienda e collaborano con Avinox per plasmare il futuro della mobilità elettrica.

Per maggiori informazioni, visita:Sito web:

www.avinox-ebike.comInstagram:

https://www.instagram.com/avinoxebikeFacebook:

https://www.facebook.com/avinoxebikeYouTube:

https://www.youtube.com/@AvinoxeBike



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2949634/image1.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lazienda-innovatrice-del-settore-e-bike-avinox-alimenta-la-prossima-generazione-di-biciclette-elettriche-con-il-lancio-di-avinox-m2s-e-avinox-m2-insieme-a-60-marchi-di-bici-leader-del-settore-302736509.html



Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

—

immediapress