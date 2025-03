L’Intelligenza Artificiale rivoluziona il Trasporto Pubblico Locale: ASSTRA avvia la roadmap del futuro con il primo Workshop Nazionale

(Adnkronos) – Roma, 13 marzo 2025 – Si è svolto questa settimana il primo Workshop Nazionale “Intelligenza Artificiale e Trasporto Pubblico: le esperienze delle aziende di TPL”, organizzato da

ASSTRA

, l’Associazione che rappresenta 138 aziende di trasporto pubblico locale in Italia. L’evento ha riunito esperti, rappresentanti delle principali realtà del settore e istituzioni per fare il punto sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale (IA) e sulla sua applicazione per rivoluzionare il trasporto pubblico locale (TPL). È parte delle attività di supporto che ASSTRA fornisce alle aziende associate, attualmente impegnate in un significativo processo di trasformazione digitale ed energetica, accelerato dalle opportunità del PNRR. In corso dei lavori, Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, ha sottolineato come l’IA stia rivoluzionando il paradigma della mobilità intervenendo su ambiti cruciali, tra cui i veicoli

autonomi, il rapporto tra mobilità e città, i sistemi d TPL intelligenti , la sicurezza stradale e la logistica merci. “L’integrazione tra mezzi pubblici e privati in un sistema unico è il nostro obiettivo, ma una regolamentazione equilibrata è essenziale per sostenere l’innovazione”, ha dichiarato Gibelli.

Mario Nobile, Direttore Generale di

AGID

, ha evidenziato la necessità di semplificare la burocrazia e lavorare sulla formazione per rafforzare le competenze, proponendo incentivi fiscali per gli investimenti privati in formazione e tecnologia. “Dobbiamo rendere l’adozione di soluzioni digitali più facile, con una deducibilità diretta delle spese per acquisto di prodotti/servizi digitali e per la formazione”, ha suggerito. Giorgio Pizzi, Dirigente della Direzione Generale TPL del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ha affrontato il tema della governance algoritmica sottolineando come l’IA possa migliorare i servizi multimodali e personalizzare l’esperienza degli utenti, ma “La trasparenza e la responsabilità sono imprescindibili quando si parla di IA nei servizi pubblici”, ha dichiarato Pizzi. Numerosi esponenti delle principali realtà italiane protagoniste nel TPL hanno illustrato progetti e applicazioni pratiche dell’IA che, già oggi, stanno rivoluzionando il settore, con solide prospettive di sviluppo per il futuro. Francesca Pili, Amministratrice Esecutiva di

FNM

, ha presentato il Catenary Inspection System, un sistema basato sull’IA che consente di monitorare e anticipare guasti sulle linee elettrificate, riducendo i costi di manutenzione: “Questo sistema aumenta l’affidabilità e la sicurezza del servizio”, ha affermato Pili. Francesca Quiri, Responsabile Comunicazione di

Brescia Mobilità

, ha parlato del Progetto IACC (Intelligenza Artificiale per il Customer Care), che grazie all’uso di chatbot e analisi dati, prevede una riduzione del 20% del carico di lavoro nel customer care entro il 2025. Pasquale Rovito, Responsabile Innovazione & Ricerca di

Ente Autonomo Volturno

(EAV) di Napoli, ha illustrato il Progetto Mercurio, una soluzione per la manutenzione predittiva delle ferrovie sviluppata in collaborazione con il Distretto Aerospaziale. “L’IA ci permette di anticipare guasti e ottimizzare la puntualità del servizio”, ha spiegato Rovito. Fabio Gregorio, Responsabile Innovazione Servizi e Tecnologie TPL di

AMT Genova

, ha presentato i progetti SMART Stop e Mario, che migliorano l’efficienza delle fermate e la manutenzione. Di fatto le aziende italiane stanno facendo grandi progressi nell’applicazione dell’IA per la manutenzione e il customer care. Andrea Bottazzi, Dirigente Responsabile della Manutenzione Automobilistica di

TPER Bologna

, ha spiegato come l’IA consenta di ridurre i tempi di fermo dei veicoli, ottimizzando le politiche manutentive. Michele Scozzai, Responsabile Comunicazione e Customer Care di

TPL FVG

, ha parlato dell’implementazione di un sistema CRM avanzato che migliora l’efficienza nella gestione delle richieste dei clienti.

L’esperienza internazionale è stata portata da Rebecca Bissell, Director of Information Technology di

Transport for London (TFL)

, che ha condiviso come l’IA stia migliorando la sicurezza nel trasporto pubblico, consentendo una gestione più efficiente delle emergenze e una maggiore protezione per i passeggeri. Un’altra testimonianza internazionale è giunta da San Francisco. La sicurezza dei dati e dei sistemi è stata al centro degli interventi di Tas Jalali, Head of Cybersecurity & IT PMO di

AC Transit

, che ha illustrato il metodo pragmatico con il quale l’azienda ha adottato l’IA per intervenire su singoli problemi. Infine, Alberto Rho, Avvocato dello

Studio Legale Zoppolato & Associati

, ha trattato le implicazioni giuridiche dell’IA, in particolare le normative legate al GDPR e all’AI Act. “La supervisione umana è fondamentale per garantire un uso etico e responsabile dell’IA”, ha concluso Rho. Il workshop si è concluso con l’impegno di ASSTRA a promuovere una roadmap chiara e condivisa per l’adozione dell’IA nel trasporto pubblico locale, garantendo innovazione e regolamentazione equilibrate. “L’adozione dell’IA è fondamentale per intercettare il futuro e rispondere ai bisogni emergenti delle persone e delle città. Oggi dobbiamo decidere che aziende vogliamo essere infuturo., ha affermato Gibelli. ASSTRA continuerà a facilitare il confronto tra le aziende del settore per favorire l’implementazione di queste tecnologie nel rispetto degli interessi di cittadini e aziende.

A proposito di ASSTRA:

ASSTRA è l’Associazione Italiana di Trasporto Pubblico Locale che rappresenta 138 Aziende che offrono servizi del Trasporto Pubblico Urbano, Suburbano ed Extraurbano attraverso: Bus, Tram, Filobus, Metropolitana, Ferrovie locali (non appartenenti a Trenitalia S.p.A.), Navi per il trasporto lagunare e lacuale, funicolari; ma anche servizi scolastici e turistici, parcheggi, Rimozione di veicoli. L’Associazione rappresenta le istanze delle aziende di trasporto pubblico associate difende i loro diritti e i loro interessi, sia nel contesto nazionale che in quello europeo; quindi, offre servizi di consulenza in ambito legale, sindacale, tecnologico, economico-finanziario, ferroviario e assicurativi. ASSTRA fa parte (insieme a Utilitalia) di Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli Associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali.

