L’uomo e il Pellicano: la Forza della Gentilezza a Milano

(Adnkronos) – Milano, 7 febbraio 2025. Il 4 febbraio, nella splendida atmosfera di Milano, in Corso Como, si è tenuto un evento organizzato dalla fondazione benefica L’uomo e il Pellicano, reso possibile grazie al Presidente della fondazione, Alberto Guglielmi Manzoni. Il presidente ha inaugurato l’incontro, illustrando i valori fondamentali dell’organizzazione e l’importanza di sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. Con grande entusiasmo, ha spiegato come la fondazione si dedichi ogni giorno a portare sorrisi e assistenza concreta a chi ne ha più bisogno, sottolineando il significato della solidarietà e il ruolo cruciale della comunità. Dopo il suo intervento, il microfono è stato passato ad altri relatori, ognuno dei quali ha apportato un contributo unico e significativo al tema della serata. Tra i presenti c’erano esperti del settore sociale, educatori e rappresentanti di associazioni locali, che hanno condiviso buone pratiche nel campo del volontariato e del supporto. Giuseppe Ligotti, Presidente di Conflavoro Lombardia, ha messo in evidenza l’importanza della gentilezza nel contesto lavorativo, spiegando come un ambiente di lavoro empatico possa incentivare la crescita e la collaborazione tra i colleghi. Ha condiviso esempi di aziende che hanno integrato pratiche di gentilezza nella loro cultura aziendale, ottenendo risultati sorprendenti in termini di produttività e benessere dei dipendenti. Carmelo Ferraro, Presidente di Mi’ Impegno, ha invece concentrato il suo intervento sulle iniziative locali che promuovono la gentilezza come valore fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle comunità. Ha descritto progetti concreti che coinvolgono volontari e cittadini attivi, creando una rete di supporto e solidarietà che supera le barriere sociali ed economiche. L’atmosfera era piena di emozioni e partecipazione, con il pubblico che ascoltava con attenzione e applaudiva calorosamente gli interventi più commoventi. All’evento era presente anche Francesco Caroprese, Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il quale ha sottolineato il ruolo dei media nel diffondere messaggi di gentilezza e nel promuovere storie di altruismo e solidarietà. Questo concetto è stato esplorato da diverse prospettive, sottolineando come la gentilezza possa diventare un potente strumento per il cambiamento sia sociale che personale. L’evento si è chiuso con un momento di riflessione collettiva, in cui gli ospiti hanno potuto condividere le loro esperienze e idee su come incorporare la gentilezza nelle loro routine quotidiane. La serata ha concluso con un invito aperto a tutti i partecipanti a diventare promotori del cambiamento, sostenendo le iniziative della fondazione e diffondendo la cultura della gentilezza e dell’altruismo nelle loro comunità. Un buffet conviviale ha seguito il talk, offrendo un’opportunità per il networking e lo scambio di idee tra i partecipanti, rendendo l’incontro indimenticabile e lasciando un’impronta profonda nei cuori di tutti. L’evento è stato un grande successo, non solo per l’ottima organizzazione e la qualità degli interventi, ma soprattutto per l’atmosfera di calore e umanità che si è respirata, ricordandoci quanto sia importante coltivare la gentilezza in ogni aspetto della nostra vita. Raffaella Manetta

l’Uomo e il Pellicano

