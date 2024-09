MotoGP – Pecco Bagnaia, favorito, cerca riscatto a Misano, Martíne Márquez sono in agguato su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 05 settembre 2024 –La campagna di Spagna, in quel di Aragon, non è stata fruttuosa per Pecco Bagnaia il quale ha dovuto nuovamente cedere la leadership mondiale a Jorge Martín. Il due volte campione del mondo della MotoGP va così a caccia di riscatto sul circuito di casa di Misano dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola. Bagnaia, vincitore nel 2021 e 2022 sui tornanti romagnoli, sogna la tripletta davanti ai suoi tifosi: un’ipotesi decisamente realistica, secondo gli esperti Sisal, tanto che il successo del pilota torinese è offerto a 2,25 per la gara domenicale mentre si sale a 3,00 per la Sprint del sabato. Bagnaia dovrà guardarsi le spalle dai due grandi rivali della stagione, Jorge Martín e Marc Márquez. Il numero 89 della Ducati Pramac lo scorso anno fece doppietta e cerca conferme per allungare in classifica iridata. Martinator, tra l’altro, è a secco di successi da sette gare ma sta avendo una costanza incredibile come dimostrano i sei secondi posti nelle ultime tre tappe mondiali. La vittoria di Jorge si gioca a 2,50 per la Sprint e a 3,00 per la gara lunga. C’è poi Marc Márquez, plurivincitore a Misano con sei successi in tutte le classi, e reduce dalla doppietta di Aragon. Il Cabroncito, ora che si è sbloccato, non vuole fermarsi tanto che il trionfo nella Sprint è dato a 5,00 mentre si scende a 4,00 per passare primo sotto al traguardo la domenica. Se si esclude Enea Bastianini, in sella alla seconda Ducati e vincente a 7,50, il resto della truppa di MotoGP appare lontanissimo dai Big Three della categoria: Fabio Di Giannantonio si gioca a 25 mentre il vincitore che esce da un poker formato da Pedro Acosta, Brad Binder, Aleix

Espargarò e MaverickViñales, pagherebbe 33 volte la posta. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

