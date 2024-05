Nel segno dell’eccellenza e della sostenibilità euromediterranea

(Adnkronos) –

Roma, 23 maggio 2024 – La Fondazione E-Novation in tre giorni in Costa Azzurra ha organizzato numerosi incontri tra Cannes, Montecarlo e Menton. L'occasione del Festival del Cinema è stata scelta per il secondo anno consecutivo per intervistare Italians che sostengono il Cinema e la Cultura in generale, nel proprio modello di business. Ai microfoni del Presidente, il giornalista Massimo Lucidi e del filosofo Pietro Tagliavini della Fondazione E-Novation, si sono succedute personalità dell'impresa italiana e internazionale sedotte dal fascino della Croisette, che si distinguono per un sincero impegno a rilanciare l'immagine del proprio lavoro, in termini culturali. È il caso di Giovanni Sabetti Vicepresidente della Fondazione americana Renaissance Evolution che rivendica il ruolo del chief cultural officer in azienda; ma ribadisce anche l'impegno a consolidare un ponte italiano negli USA tra aziende innovative, intelligenze e competenze solide nella ricerca e nella professione, per sostenere l'industria anti age. Parlarne a Cannes in occasione del Festival evoca il mito di Dorian Gray e dei tanti film che richiamano le storie di Oscar Wilde. Un altro evento originale è a Montecarlo all'Hotel des Ventes sul porto, pronto al Gran Premio, con Ugo Biacchi il collezionista e mercante d'arte che ha aperto a Parma "Towards the Sun", la filiale italiana della prestigiosa casa d'aste monegasca. Incontrare Biacchi nei giorni in cui il Principato si riempie di Bellezza e Competizione per il Gran Premio è alla fine la lezione di stile che riceviamo, legata proprio alle parole care alla Fondazione: la Bellezza e il Fairplay. Infine, nella splendida residenza di Menton, il Domaine Palladium, la padrona di casa Sylvia Sermenghi titolare anche del prestigioso "Legends of Monaco" assieme al Presidente della Fondazione Massimo Lucidi danno vita giovedì a un party favoloso grazie alla cucina di Toto Autelitano lo chef calabrese, di successo, titolare del marchio "Amaro Kephas" e dell'azienda agricola e agrituristica "Di Petrui'ntoni". Un pranzo che diventa un appuntamento imperdibile per conoscere i prodotti di un territorio di eccellenza poco conosciuto (siamo nell'area grecanica, comune di Bova provincia di Reggio Calabria).

Nei tre diversi momenti il filo conduttore è stato il tema del modello italiano ed euromediterraneo di Eccellenza e Sostenibilità: l'iniziativa gode del supporto dell'Osservatorio Nazionale Amianto dell'avvocato Ezio Bonanni e di Sostenibilità d'impresa, la società fondata da Anna Pasotti. Eppure, l'evento non è scevro delle questioni di cogente attualità: si è parlato di Pace e si è affrontato il tema delle Intelligenze Artificiali che nell'arte e in specie nel Cinema si stanno facendo sempre più strada. Opportunità o minaccia? È una questione cara alla Fondazione, che a Cannes ha portato Simone Zin e Matteo Arnaboldi di "Morpheus AI

", startupper milanesi che ogni giorno aiutano le PMI a crescere nel segno della consapevolezza rispetto ai temi digitali.

Di seguito l'elenco delle personalità premiate (e motivazioni), nel corso dell'evento Sustainability & Excellence EuroMed Talks & Awards, al Domain Palladium:

Olivia Deblieux – Designer La marque «La grande Marianne», si éthique et écologique, soutient la liberté d'expression, la liberté de tous, à travers la recherche et l'expérimentation.

Sylvain Pont – Avocat

Parce que l'avocat affirme toujours le droit à la défense, berceau du droit, la primauté du développement intégral de la personne humaine

Antonio e Pietro Autelitano

I marchi "Di Petruntoni e Kephas" rappresentano un presidio di eccellenza anche Valoriale di dialogo e passaggio di responsabilità tra generazioni per lo sviluppo integrale della persona umana e del territorio. Esempio pieno di sostenibilità ed eccellenza italiana.

Giovanni Sabetti – Vicepresidente Fondazione Renaissance Evolution

Infaticabile esempio di pontiere tra culture, territori e personalità diverse, grazie alle doti personali di Ascolto, Curiosità e Pazienza diventa insostituibile artefice di opportunità di sviluppo nel segno della eccellenza e sostenibilità.

Francesco Tripodi – Parking Trade

Esempio di quanto la realizzazione di parcheggi per qualsiasi ambiente, privato o pubblico, dalla progettazione, alla costruzione e gestione possa essere un bell'Esempio di Eccellenza e Sostenibilità italiana.

Daniela Nugnes – Imprenditrice, operatrice sociale – Presidente di Bellessere & Fairplay

Un onore aver coinvolto Daniela Nugnes nella Fondazione E-Novation qualificando così i progetti di Educazione e rispetto delle regole. Non avremmo potuto avere di meglio per la straordinaria carica umana che da Vittima trova la Forza di essere Esempio di rinascita.

Yacht Club de Monaco

Esempio di Eccellenza e Sostenibilità, al quale guardiamo tutti con ammirazione, per l'impegno coerente e appassionato a promuovere i nostri comuni Valori nella filiera della nautica mondiale.

Massimo Lucidi 339 877 2770

fondazioneenovation@gmail.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)