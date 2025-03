Paolo Bonetti: il visionario della consulenza integrata

(Adnkronos) – 13 marzo 2025. Classe 1985 Paolo Bonetti è un ingegnere, imprenditore e innovatore con una visione chiara: trasformare il digitale in un motore di crescita concreto per le aziende. Grazie a un approccio che unisce strategia, comunicazione, tecnologia e performance, ha creato un ecosistema di soluzioni integrate per semplificare la vita delle imprese e massimizzare i risultati. Un background ibrido, tra creatività e numeri Cresciuto in un ambiente dove arte e business si intrecciavano, Paolo ha sviluppato una prospettiva unica sin da giovane. Sua madre, pittrice, gli ha trasmesso la sensibilità creativa, mentre suo padre, consulente e imprenditore, gli ha insegnato i valori dell’efficienza aziendale. Anche la sorella ha segnato il suo percorso, fondando un’agenzia pubblicitaria di successo a cui lui ha contribuito, specializzandosi nel digitale. Un ecosistema di aziende per una consulenza integrata Negli anni, Paolo ha fondato e co-fondato diverse aziende che operano in sinergia, permettendo ai clienti di avere un unico referente per tutto il loro percorso digitale, dalla strategia alla produzione. Oltre 100 talenti digital a comporre un puzzle di skill unico. ● Hybrid Digital Consultancy (Hybrid.one), l’orchestratore di tutte le società del gruppo nell’area della consulenza digital con skill interne di classe internazionale negli ambiti di strategia, digital ADV, performance marketing e business intelligence. ● Akuna Matata (akuna-patata.com), agenzia nazionale fondata da sua sorella Daniela nel 2001, con cui lavora a stretto contatto sui progetti di comunicazione integrata. ● Becreatives (Becreatives.com), di cui è socio fondatore, si occupa di sviluppo tecnologico, creando soluzioni tecnologiche proprietarie e fornendo consulenza altamente specializzata al mercato. ● Chupito (chupito.it), di cui è socio fondatore, specializzata nella produzione di video social ad alto potenziale virale, con un focus sui contenuti di edutainment. ● Meeting Hub (meeting-hub.net), piattaforma di cui è socio, leader nella ricerca di location per eventi, semplificando il processo organizzativo per aziende e privati. ● Slesh (slesh.it), società di cui è socio fondatore, impegnata nell’innovazione del settore degli eventi con soluzioni cashless basate su tecnologia NFC, portando la digitalizzazione nei festival e nell’entertainment. L’innovazione come metodo Con una laurea specialistica in ingegneria e una carriera costruita nell’universo della consulenza digitale, Paolo ha compreso presto che il vero valore per le aziende risiede nella semplificazione dei processi e nell’integrazione delle competenze. Per questo ha fondato un ecosistema di realtà complementari, capaci di offrire ai brand un unico interlocutore end to end per tutto il percorso di digitalizzazione, marketing, sviluppo e comunicazione. Leonardo da Vinci diceva che “la semplicità è la più complessa sofisticazione”. Questo principio guida il lavoro di Paolo, che con Hybrid Digital Consultancy porta semplificazione e performance alle aziende attraverso un sofisticato lavoro consulenziale e tecnologico. Un processo reso possibile solo da un’ampia prospettiva multidisciplinare, capace di coniugare strategia, innovazione e visione d’insieme. Dal digitale alla performance: la consulenza a 360° Con oltre 15 anni di esperienza a fianco di grandi aziende B2C e B2B, Paolo ha affinato un metodo di lavoro che combina analisi strategica, creatività e innovazione tecnologica. “Un solo referente per rendere semplice un lungo processo di digitalizzazione” è il suo mantra. E lo dimostra con i risultati: le sue aziende hanno gestito integralmente progetti avanzatissimi per brand di fama internazionale, artisti e influencer, trasformando il digitale in una leva concreta di business. Con Esselunga, Dolce & Gabbana, Estée Lauder, Pigna, Hasbro, LVMH, Plume, LG, Ferrari come con Laura Pausini, Il Volo, Irama, Giulia de Lellis e Irma il suo approccio ha sempre puntato a non limitarsi a quanto sembra possibile, cercare e trovare soluzioni “magiche” per bypassare quelli che per la maggior parte degli altri sono vincoli: tecnologici, di mercato o di performance; rompendo credenze consolidate e creando continuamente le nuove best practise dei settori approcciati. Il valore delle persone Oltre alla strategia e all’innovazione tecnologica, Paolo considera il valore umano il vero motore del successo. Ogni collaboratore, ogni talento che ha deciso di unirsi alla sua visione, rappresenta per lui molto più di una risorsa professionale. Crede nell’importanza di costruire un ambiente di lavoro libero, stimolante, collaborativo, creativo e positivamente competitivo in cui ognuno si senta valorizzato e parte integrante di un progetto comune. L’affetto e la stima che nutre per ciascun membro del team sono la base su cui si fondano la crescita e la continua ricerca dell’eccellenza. Guardare oltre: l’innovazione continua Essere all’avanguardia è una delle sue passioni. Paolo dedica ore ogni giorno a studiare trend emergenti, sperimentando nuove tecnologie prima che diventino mainstream. Ha anticipato sviluppi come la trascrizione vocale su WhatsApp o le stories oltre i 15 secondi, e oggi esplora frontiere come la realtà aumentata, l’intelligenza artificiale e la blockchain. Crede fermamente nel talento giovane e nella capacità di innovare: “Innovare e dare opportunità ai giovani in gamba è ciò che porta al successo nel digitale”. Il digitale come arma vincente Per Paolo, il digitale non è solo una questione di tecnologia, ma di opportunità strategiche. Ogni azienda, anche quelle apparentemente lontane dall’online, può trarre enormi vantaggi da un ecosistema digitale ben strutturato. Website, community, influencer marketing, piattaforme tecnologiche e advertising sono tutti tasselli di un’unica, grande strategia che deve essere orchestrata con precisione. Oggi, con la sua esperienza e il suo network di aziende specializzate, Paolo Bonetti continua a essere un punto di riferimento per i brand che vogliono non solo entrare nel digitale, ma dominarlo con strategia, efficacia e innovazione. Il futuro prossimo: facilitare l’integrazione dell’AI nelle aziende Guardando avanti, Paolo si posiziona come un autorevole facilitatore nell’integrazione della rivoluzione rappresentata dall’intelligenza artificiale nel business. Il suo obiettivo è aiutare le aziende a comprendere e sfruttare il potenziale dell’AI per ripensare tutti i processi, con la scommessa di ottimizzare l’efficienza generale delle aziende di uno o due ordini di grandezza nei prossimi 3 anni. E sullo sfondo Paolo sente già il richiamo delle nuove frontiere: la velocissima trasformazione del quantum computing da scienza e tecnologia, qualcosa ai confini tra l’innovazione e la scoperta scientifica, che cambierà completamente la concezione non solo del business, ma dell’intera consapevolezza umana della realtà.

https://www.linkedin.com/in/ingpaolobonetti/



www.paolobonetti.com



www.hybrid.one

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)