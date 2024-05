PawaLike, il primo sito di dating per amanti degli animali in Italia

(Adnkronos) – Una nuova community ricca di servizi dedicati a single pet lovers, tra eventi social e consulenze gratuite Roma, 23 maggio 2024.Una nuova piattaforma di dating, trasparente e altamente selettiva, per persone unite dalla passione per gli amici a quattro zampe. Perché, in tempi quanto mai frenetici, riuscire a trovare l’anima gemella rischia di diventare impresa ardua, soprattutto se si è alla ricerca di qualcuno con cui condividere la stessa sensibilità nei confronti degli animali. È questa la mission di PawaLike, esclusiva community social per proprietari di cani e gatti, il cui principale obiettivo è quello di mettere in contatto, gratuitamente, single pet lovers nei modi più disparati. Social dinner, passeggiate alla scoperta dei siti turistici e artistici di Lazio e Lombardia, eventi in bau beach selezionate: sono solo alcune delle attività con cui arricchire ulteriormente la propria esperienza all’interno del network. “PawaLike nasce, dopo attente indagini di mercato, dall’esigenza di aiutare persone single a trovare la propria anima gemella, partendo da un importante elemento in comune: la passione per gli animali. I ritmi imposti dalla quotidianità non incoraggiano la socialità e conoscere qualcuno con cui condividere, tra l’altro, gli stessi interessi è ancor più difficile. Da qui l’idea di creare una community riservata ai soli proprietari di pet regolarmente iscritti all'anagrafe, condizione essenziale per favorire un’esperienza seria e controllata, scongiurando fake e spiacevoli sorprese. L’iscrizione è gratuita, ma non può prescindere dal microchip”. Lo afferma Diana Cocco, CFO e fondatrice della community assieme a Giuditta Sgromo, avvocato civilista. Un background che le ha incoraggiate ad avviare un’attività orientata innanzitutto verso la sfera sociale, ma ricca anche di servizi utili. “PawaLike pone il suo focus su un’esperienza di dating capace di infondere agli utenti maggior serenità anche nella gestione del proprio animale domestico – sottolinea Giuditta Sgromo – attraverso servizi di vario genere. Si va da consulenze gratuite dei nostri esperti a library tematiche, senza dimenticare la possibilità di stipulare polizze assicurative adatte alle esigenze del proprio pet, ma soprattutto i diversi eventi social con cui dar seguito alla conoscenza virtuale e trascorrere giornate intime, piacevoli e divertenti. Un progetto del tutto inedito, dedicato a chi ama gli animali e cerca un partner mosso dalla stessa passione”. Contatti:

https://www.pawalike.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)