Plus Innovation, Bari: “Innovazione digitale, cybersecurity e marketing strategico, le nuove sfide delle PMI”

(Adnkronos) – Consulenza specializzata, strumenti digitali e comunicazione strategica per promuove progetti di innovazione accompagnando le aziende nel percorso di transizione digitale Bari, 25 giugno 2024.Plus Innovation è una PMI innovativa che, grazie al suo team di Innovation manager (certificati UNI 11814:2021) progetta, customizza, digitalizza ed innova interi processi aziendali. Lo scorso 28 maggio ha organizzato 'Insieme per Innovare', un open day per presentare la sua Business Unit Privati orientata ad accompagnare le imprese nel loro percorso di transizione digitale, attraverso: 'Fabbrica Innovativa', lo store on line che offre soluzioni per digitalizzare i flussi aziendali, 'Inn-Safe', la suite completa per implementare la cyber security nelle imprese e 'Inn-Fabula', il brand che affianca gli imprenditori nello storytelling delle loro aziende raccontando storie di valore nell'Era Digitale. L'incontro, rivolto a partner e a stakeholder territoriali, si è tenuto presso la sede di Bari con l'obiettivo di estendere il network e creare sinergie strategiche tra aziende complementari. "Le PMI innovative rappresentano un vero e proprio cambio di paradigma che parte innanzitutto da una rinnovata cultura aziendale estesa a tutto l'ecosistema impresa", spiega la Responsabile Marketing Isabella Loffredo. "La capacità imprenditoriale di innovare è un fattore imprescindibile per il successo e la sopravvivenza a lungo termine di un'azienda, pertanto l'innovazione aziendale deve essere considerata una reale opportunità da CEO e manager che vogliono portare la propria impresa verso nuove frontiere". La mission di Plus Innovation di Bari consiste nel fornire un supporto efficace e su misura durante il processo di digitalizzazione, che tenga conto della struttura aziendale e delle specifiche esigenze del settore in cui opera. Dalla gestione delle operazioni alla relazione con il cliente, 'Fabbrica Innovativa' permette di: utilizzare piattaforme cloud, software gestionali integrati (ERP), sistemi di gestione della catena di approvvigionamento (SCM), e l'Internet of Things (IoT). Automatizzare i processi permette di ridurre errori, tempi di consegna e costi, inoltre raccogliere ed analizzare i dati consente di prendere decisioni proattive basate su informazioni concrete e, non da ultimo, migliorano le dinamiche interne grazie a connessioni in tempo reale diversi reparti e figure professionali. La crescente digitalizzazione espone però le imprese al cyber risk, per questo diventa cruciale implementare soluzioni di cybersecurity avanzate per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati e garantire la continuità operativa prevenendo interruzioni del servizio causate dai cyberattacchi. La suite 'Inn-Safe' nasce proprio per acquisire le opportune misure di sicurezza informatica atte ad eliminare e/o prevenire l'insorgenza di queste minacce informatiche. Dopo un assessment iniziale per inventariare l'hardware e il software esistenti, vengono rileviate eventuali criticità in essere e/o potenziali, attività imprescindibile per costruire un piano strategico su misura di mitigazione e monitoraggio. Digitalizzazione ed innovazione implicano dunque cambiamenti strutturali sul modo in cui le organizzazioni operano, ma non solo, le tecnologie digitali stanno modificando anche le strategie di comunicazione delle aziende. "I nuovi modelli di marketing e comunicazione spostano l'attenzione dal prodotto al consumatore – afferma Isabella Loffredo, ideatrice del Brand 'Inn-Fabula – dando vita ad esperienze estremamente personalizzate ed accattivanti. Grazie ad 'Inn-Fabula' raccontiamo storie che si distinguono utilizzando ad hoc architetture narrative e visive che, opportunamente veicolate attraverso canali online e offline, permettono di posizionare al meglio l'azienda e i suoi prodotti/servizi, creando legami forti e duraturi con i prospect" . Plus Innovation affianca i propri clienti anche per l'accesso agli strumenti di finanza agevolata: INNPROCESS, INNOAID, PIA e MINIPIA – Programmi Integrati di Agevolazioni, rivolti ad imprese di piccola dimensione che intendano realizzare investimenti di tipo integrato nel territorio della Regione Puglia. Il PNRR richiede infatti alle imprese di innovarsi e digitalizzarsi per essere competitive sul mercato e Plus Innovation offre il suo supporto specializzato per la presentazione di progetti di Innovazione e Digitalizzazione.