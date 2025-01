Protesi alla spalla e intelligenza artificiale: alla Link di Roma i migliori specialisti da tutto il mondo

(Adnkronos) – L’ateneo ospiterà il 17 e 18 gennaio la seconda edizione di Rome Revision Shoulder Arthroplasty Roma, 16 gennaio 2025. I migliori chirurghi della spalla del mondo si ritroveranno all’Università degli Studi Link di Roma, il 17 e 18 gennaio, in occasione della seconda edizione di “Rome Revision Shoulder Arthroplasty”, convegno internazionale ideato e presieduto dal prof. Francesco Franceschi, direttore del dipartimento di Chirurgia Ortopedica e Traumatologia presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e professore di Ortopedia alla Link, insieme ad altri due importanti specialisti, Ruth Delaney (Dublin Shoulder Institute) e Ashish Gupta (Australian Shoulder Arthroscopy and Arthroplasty Clinical Fellowship). “Il dibattito si concentrerà su due direttrici”, spiega il professor Franceschi. “La prima riguarda la sostituzione delle protesi alla spalla. Poiché l’artroplastica della spalla viene impiantata sempre più spesso, aumenta anche il numero di revisioni che si rendono necessarie. È utile confrontarsi sulle efficaci soluzioni trovate al problema della sostituzione della protesi. L’altro punto in agenda è legato all’utilizzo delle moderne metodiche di intelligenza artificiale, di guida computerizzata e di robotica, in grado di consentire l’inserimento dell’impianto nel punto migliore, quello in cui il paziente può ottenere il massimo beneficio”. Il programma della due giorni, nella quale si alterneranno figure di grande livello, tra cui George Athwal (Canada), Emmanouil Brilakis (Grecia), Philippe Valenti (Francia), Ryan Krupp e Howard Routman (USA), prevede l’alternarsi di 11 sessioni con relazioni, tavole rotonde, case discussion e confronti. L’Università degli Studi Link, sede della manifestazione, dallo scorso anno accademico ha aggiunto alla sua ampia offerta formativa il corso di Medicina e Chirurgia. Dall’anno accademico 2024-2025 l’ateneo propone anche i corsi in Farmacia, Osteopatia, Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)